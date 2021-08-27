Полиция Таиланда допрошена после того, как появилось видео о пытках и убийстве подозреваемого

На видео, опубликованном на его странице в Facebook адвокатом Ситрой Пьябангкирд, запечатлен человек, задыхающийся с пластиковым пакетом, надетым на его голову, в то время как четверо мужчин его вешали.

Заместитель официального представителя полиции Киссана Патханчароен заявила в заявлении, что пять полицейских из штата Накхон-Саван были арестованы, когда велась «круглосуточная» розыск двух других, которые позже сдались.

Официальный полицейский документ показал, что подозреваемый скончался от передозировки наркотиков 5 августа, до того как видео аварии стало вирусным во вторник.

Ситра, который управляет фирмой по оказанию юридической помощи, сказал, что получил видеоклип от офицера более низкого ранга, который попросил его передать его начальнику национальной полиции, утверждая, что в нем запечатлен “суперинтендант Джо” из полицейского участка Накхон Саван, пытающийся вымогать деньги. деньги от наркодилера.

Суперинтендант Джо, или полковник полиции Тетсан Отанабол, один из двоих, сдавшихся для допроса, сказал, что приказал своим людям получить информацию от подозреваемого, не намереваясь его убить. В вымогательстве отказано. «Я признаю, что поступил неправильно, но мне нужна была информация для решения проблемы наркотиков, от которых страдают жители Након-Савана», – сказала Тетисан репортерам по телефону в четверг. «Я приказал своим людям делать это по работе, это не имеет никакого отношения к деньгам». Начальник полиции Таиланда Сват Гангюдсук заявил журналистам, что никто не должен избегать правосудия. «От имени полиции я хотел бы извиниться перед общественностью за то, что произошло, но я также хочу заверить, что наша организация может быть исследована», – сказал он, поклявшись не защищать полицейских, совершивших правонарушения. Полиция провела обыск в доме Тетисан в элитном жилом доме в Бангкоке в среду и обнаружила 13 автомобилей, в том числе Lamborghini и Ferrari, по сообщениям СМИ, которые сопровождали полицию во время рейда. READ Редкие, торнадо, штормы разрывают юг Чехии, убивая трех Аналитики говорят, что полиция Таиланда печально известна коррупцией, и правительство обещало провести реформы. «Это дело станет настоящим испытанием для тайской системы правосудия, которая столкнулась с вопросами о ее способности привлекать к ответственности таких должностных лиц, как полиция», – сказал Титипол Вакдеванич, декан факультета политических наук Университета Убон Ратчатхани.