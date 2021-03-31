Полная луна помогла выйти из тупика на Суэцком канале

Каир – Понадобилась небольшая помощь в полнолуние, чтобы освободить массивный грузовой корабль Evergreen из застрявшего на мель насеста в Суэцком канале.

Примерно неделю в Интернете произошла катастрофа с катером: контейнеровоз длиной 1300 футов (400 м) застрял на крупном торговом коридоре, заблокировав движение.

Даже из космоса, на Международной космической станции и в 400 километрах над местом битвы, все взоры были обращены на Эвергрин. Российский космонавт Сергей Куд-Сверешков, который живет и работает в орбитальной лаборатории с октября, поделился снимками, сделанными со своей орбитальной позиции, теперь известного корабля Ever Geffen, застрявшего в Суэцком канале.

«Одна из самых обсуждаемых новостей – авария на Суэцком канале», – написал Сверешков. «Один из крупнейших в мире контейнеровозов #EverGiven заблокировал один из самых загруженных судоходных путей в мире. Специалисты делают все возможное, чтобы забрать груз. Теперь это можно увидеть со станции SpaceStation».

Конечно, спутники засекли это положение.

Европейское космическое агентство опубликовало изображения со своего спутника Copernicus Sentinel-1, на которых сравнивается обычное движение в Суэцком канале с ситуацией в четверг (25 марта), когда позади плоского корабля образовывались пробки. По данным Associated Press, на устранение отставания может потребоваться до 10 дней.

Между тем, на спутниках американской компании Maxar усилия по спасению начали приносить плоды: утром 29 марта спутники WorldView-2 и GeoEye-1 показали виды на Эвер Гивен и близлежащие буксиры.

Но зрелище этих буксиров было на руку некоторым небесным механикам. В конце концов, Суэцкий канал, как и многие другие водоемы, поднимается и опускается вместе с приливами, что является одним из побочных эффектов взаимоотношений Земли с нашими космическими соседями.

Приливы наиболее интенсивны, когда Земля выравнивается как с Солнцем, так и с Луной, двумя телами, которые оказывают самую сильную гравитацию на нашей планете. (Поскольку вода легче движется в ответ на эти облака, приливы являются наиболее очевидной реакцией на это гравитационное притяжение.) Когда есть полная луна или луна в ее новой фазе, ее гравитационное притяжение складывается с гравитационным притяжением Солнца, в результате чего самые драматические приливы и отливы по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

А в воскресенье (28 марта) была полная луна. Лучше для выброшенного на мель корабля, поскольку Луна находилась относительно близко к Земле в то же время на своей орбите; Он достиг ближайшей точки, называемой перигелием, во вторник (30 марта). Согласно NOAA, Перигей может также выделять приливы, вызванные полнолунием и новолунием.

Эти факторы означают, что луна уже выстроилась, чтобы дать ВСЕГДА столь необходимый импульс. Согласно New York Times, уровень воды в Суэцком канале мог быть примерно на 18 дюймов (46 см) выше обычного.

«Нам очень помог сильный нисходящий прилив, который мы наблюдали сегодня вечером», – сказал Associated Press Питер Бердовски, исполнительный директор Boskalis, спасательной компании, которой было поручено освободить Ever Geffen. «На самом деле, силы природы сильно толкают вас, и вы толкаете с большей силой, чем два морских буксира могут их вытащить».

И теперь, благодаря луне, печально известный Вечнозеленый Гиффен снова в движении. – Courtesyspace.com