Полное затмение России в мировом спорте продолжает быстро увеличиваться с невероятной скоростью с ее запретом на Паралимпийские игры, что является абсолютным оскорблением спортивной мощи Владимира Путина.

Российские спортсмены в настоящее время запрещены или отстранены на международном уровне как минимум от 30 видов спорта и теряют право принимать или участвовать в спортивных мероприятиях на следующий день после вторжения в Украину, а Формула-1 была последней, кто разорвал все отношения в четверг.

Тем временем Премьер-лига приветствовала решение Романа Абрамовича выставить «Челси» на продажу, а министр британского правительства упрекнул: «Мы слишком долго терпели инвестиции коррумпированных россиян».

Также была неизбежна негативная реакция со стороны разгневанных российских спортивных чиновников, поскольку их загнали еще глубже в спортивную дикость.

Когда Международный паралимпийский комитет (МПК) выступил против своих усилий накануне зимних Паралимпийских игр в Пекине в четверг, запретив спортсменам из России и ее союзника Беларуси перед лицом возможного массового бойкота мероприятия другими странами, российские официальные лица ответили , назвав решение «жестоким».

Позже российское информационное агентство ТАСС сообщило, что официальные лица готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения МПК.

Российский футбольный союз (РФС) также обжаловал в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА и УЕФА о запрете их клубам и сборной на международный футбол.

«Российская Федерация будет требовать восстановления всех мужских и женских сборных России по всем видам футбола в турнирах, в которых они участвовали (включая отбор на чемпионат мира в Катаре), а также возмещения убытков», — говорится в сообщении. .

В Лондоне глава Премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что российский миллиардер Абрамович принял правильное решение о продаже чемпионов Европы «Челси», потому что владение 55-летним игроком стало «неустойчивым». READ Президент мира по легкой атлетике Ку готов встретиться с министром спорта России Матысыным - спорт

На фоне призывов ввести санкции против Абрамовича российский владелец выставил на продажу «Челси», заявив, что продажа отвечает интересам клуба.

Министр спорта и культуры Великобритании Надин Дорис ответила в четверг в парламенте замечанием: «В футболе… мы слишком долго терпели инвестиции российской коррупции».

Она добавила, что решение Абрамовича стало «поворотным моментом» и что правительство введет новые тесты для потенциальных владельцев клубов.

Мастерс также сообщил, что соглашение о трансляциях Премьер-лиги с российским телевидением сейчас находится «на рассмотрении».

Президенту Владимиру Путину в прошлом нравилось быть в центре внимания на Гран-при России в Сочи, но благодаря Формуле-1 такого больше не повторилось.

«Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, а это означает, что в России не будет гонок в будущем», — говорится в распространенном в четверг заявлении.

По мере обострения кризиса в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что олимпийский прыгун с шестом Сергей Бубка будет координировать гуманитарную помощь для своей страны, а Немецкая футбольная ассоциация также пообещала выделить 1 миллион евро на гуманитарную помощь Украине.