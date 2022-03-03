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Полное затмение России в мировом спорте продолжает быстро увеличиваться с невероятной скоростью с ее запретом на Паралимпийские игры, что является абсолютным оскорблением спортивной мощи Владимира Путина. Российские спортсмены в настоящее время запрещены или отстранены на международном уровне как минимум от 30 видов спорта и теряют право принимать или участвовать в спортивных мероприятиях на следующий день после вторжения в Украину, а Формула-1 была последней, кто разорвал все отношения в четверг. Тем временем Премьер-лига приветствовала решение Романа Абрамовича выставить «Челси» на продажу, а министр британского правительства упрекнул: «Мы слишком долго терпели инвестиции коррумпированных россиян». Также была неизбежна негативная реакция со стороны разгневанных российских спортивных чиновников, поскольку их загнали еще глубже в спортивную дикость. Когда Международный паралимпийский комитет (МПК) выступил против своих усилий накануне зимних Паралимпийских игр в Пекине в четверг, запретив спортсменам из России и ее союзника Беларуси перед лицом возможного массового бойкота мероприятия другими странами, российские официальные лица ответили , назвав решение «жестоким». Позже российское информационное агентство ТАСС сообщило, что официальные лица готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения МПК. Российский футбольный союз (РФС) также обжаловал в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА и УЕФА о запрете их клубам и сборной на международный футбол. «Российская Федерация потребует восстановления всех сборных России по мужскому и женскому футболу по всем видам футбола в турнирах, в которых они участвовали (включая отборочные матчи чемпионата мира в Катаре), а также возмещения убытков», — говорится в сообщении. В Лондоне президент Премьер-лиги Ричард сказал. Мастерс сказал, что российский миллиардер Абрамович принял правильное решение о продаже чемпионов Европы «Челси», потому что собственность 55-летнего футболиста стала «неустойчивой». На фоне призывов ввести санкции против Абрамовича российский владелец поставил «Челси» на рынке, заявив, что продажа отвечает интересам клуба. Министр спорта ответил, а британская культура Надин Дорис в парламенте в четверг отметила: «В футболе… мы слишком долго терпели инвестиции российской коррупции». добавил, что решение Абрамовича стало «поворотным моментом» и что правительство введет новые тесты для потенциальных владельцев клубов. внимания на Гран-при России в Сочи, но Формуле-1 не было предела че то опять. «Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, а это означает, что в России не будет гонок в будущем», — говорится в распространенном в четверг заявлении. По мере обострения кризиса в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что олимпийский прыгун с шестом Сергей Бубка будет координировать гуманитарную помощь для своей страны, а Немецкая футбольная ассоциация также пообещала выделить 1 миллион евро на гуманитарную помощь Украине. С австралийским Ассошиэйтед Пресс

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