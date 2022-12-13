(Рейтер) — Прогресс в некоторых районах Донецкой области затруднен, заявил назначенный Москвой высокопоставленный чиновник в оккупированных частях восточной Украины, добавив, что более половины ее находится под контролем России.

Так называемая Донецкая Народная Республика является одним из четырех регионов Украины, которые Москва объявила своими регионами в сентябре в ходе учений, которые Украина и ее союзники осудили как «притворство» и принудительный референдум.

«Более 50% территории Донецкой Народной Республики освобождено», — заявил государственному информационному агентству РИА Денис Пушилин, российский чиновник, отвечающий за подконтрольную Москве часть.

Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить эту новость.

Ожесточенные бои в регионе в последние недели оставили неясным, какие части Донецка находятся под контролем России и Украины.

Россия заявила, что постепенно продвигается к своим позициям, а министерство обороны заявило в понедельник, что в результате ее наступления накануне там было убито 30 украинских военнослужащих.

Однако, по словам Пушлина, ситуация сложная на линии лиманского шва на севере области. Украина освободила Леман через несколько часов после того, как Путин объявил об аннексии Донецка в сентябре.

«Ситуация по-прежнему сложная, противник пытается контратаковать, но наши части сейчас занимают все позиции», — цитирует Пушлина РИА Новости. «Не всегда есть возможность двигаться вперед».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате непрерывных российских обстрелов на линии фронта в Донецке полностью разрушен город Бахмут и серьезно поврежден город Авдеевка, который находится в центре области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил в понедельник, что Россия продолжает концентрировать свои усилия на наступлении и захвате двух городов.

«В районе Бахмута оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии около 20 населенных пунктов», — сообщила она в ежедневном вечернем сводке. Военные заявили, что под Авдеевкой бомбили девять населенных пунктов.

История продолжается

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия все еще, вероятно, планирует продвижение вглубь Донецка, но поставило под сомнение ее способность сделать это.

«Маловероятно, что в настоящее время российская армия сможет сформировать эффективную ударную группировку, способную восстановить контроль над этими районами», — добавила она.

«Маловероятно, что российские сухопутные войска добьются значительного оперативного прогресса в течение следующих нескольких месяцев».

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; редактирование Саймона Кэмерона-Мура и Кларенса Фернандеса)