Полуфиналы онлайн-олимпиады ФИДЕ: Россия и США вышли в финал

Ко вторнику, 14 сентября, онлайн-олимпиада ФИДЕ 2021 года: Китай, Россия, Индия и США останутся единственными четырьмя сильными командами. Ожидание было действительно захватывающим полуфиналом, и то, что произошло, не разочаровало публику с точки зрения азарта!

В то время как матч между США и Индией был очень бурным, Россия победила Китай в матче с двумя раундами. В конце концов, Соединенные Штаты победили, устроив фантастический финал между Россией и США.

Посмотрим, как это произошло!

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Полуфинал в прямом эфире. Смотрите все прямые трансляции youtube.com/chess.



Полуфинал1

На первом этапе встретились две лучшие команды мира (вторая команда тоже!) – Россия и Китай. Пути команд здесь совершенно разные: Россия доминировала на всех этапах, выиграла все девять матчей и выиграла четвертьфинал без тай-брейка. Все игроки кажутся в фантастической форме.

Для Китая это был немного сложный путь, потому что они проиграли два матча в плей-офф своего дивизиона. Однако правда в том, что когда они финишировали вторыми после Казахстана, нет никаких сомнений в том, что они пройдут дальше, в понедельник, 13-го, они показали потрясающие шахматы против Польши.

Сегодняшний первый матч завершился победой России со счетом 3,5: 2,5. В частности, верхние доски разыграли свои партии (GM Даниэль Дубов расписал GM Ding Lire, GM Yankee, GM Владислав Артемьев и GM Хо Ифань, GM Александру Корячкина). Как мы видим, это фантастическое соревнование: на женской доске, которая сейчас несколько ушла на пенсию, как лучшая спортсменка в мире, которую многие считают лучшей спортсменкой в ​​мире в ближайшие годы; Так на каждой доске!

Однако исход матча был решен на трех последних досках. Гроссмейстер Андрей Езипенко превзошел Ван Шиксу, победительница Кубка мира в этом году гроссмейстер Александра Костенюк выиграла у чемпиона мира среди женщин ГМ Цзюй Вэньчжоу, и хотя Вим Нин Гай выиграл у ММ Полины Шуваловой, матч уже был выигран Россией.

Гроссмейстер Александра Костеню выиграла обе партии и помогла России выйти в финал. Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

Во втором матче Китай не смог вернуться: Россия снова выиграла, на этот раз обыграв Китай 4: 2 и вышла в финал.

Во встрече было еще меньше ничьих: две партии без победителя, а завершились четырьмя решающими: Дубов обыграл Дина, Ифань обогнал Корячкина, а Костенюк и Есипенко обыграли Вэньцзюнь и Джихан.

Итак, после решающей победы Россия запечатала путевку в финал. Вся команда играет хорошо и играет в фантастические шахматы, но российские болельщики должны поблагодарить Есипенко и Костенюка за то, что они оба сегодня выиграли оба тура.

Хотя иногда это преимущество может показаться психологическим и в конечном итоге привести к тому, что противник окажется под давлением, очень интересно наблюдать, как Есипенко не отказался от небольшого преимущества, которое у него было.

Полуфинал2

Второй матч полуфинала Индия-США прошел очень драматично. В первом раунде Индия выиграла 5: 1. Две игры сыграли вничью, но четыре игрока довели Индию до финиша: в частности, GM Вишванатан Ананд превзошел гроссмейстера Джеффри Сионга, гроссмейстер Пентала Харикришна победил гроссмейстера Дариуса Свирса, гроссмейстер Харика победил мм Дронавалли Анну Джадански, в последней группе WGM R. Вайшали сильнее WGM Талии Сервантес Ландро.

МГ Вишванатан Ананд помог Индии хорошо стартовать. Фото Марии Эмилиановой / chess.com.

С такими сильными командами счет вроде 5-1 очень редок, поэтому американской команде было очень сложно выиграть следующий раунд.

Но они сделали! Во втором раунде Чон нанес ответный удар Ананду и с большой решимостью выиграл свою партию (см. Сноски ниже). На второй доске мы увидели новых игроков: гроссмейстера Видита Гуджарати и гроссмейстера Рэя Робсона, и последний выиграл свою игру. Кроме того, гроссмейстер Avonder Liang превзошел GM Рамешбабу Прагьянанду в еще одном блестящем подвиге, и даже если Труналли набрал целое очко против IM Nazi Pikitse, этого было недостаточно. 4: 2 за США! Что касается публики, то они получили удовольствие от тай-брейка.

В тай-брейке в составе индийской команды произошла смена одной и двух досок: Ананд не сыграл. Вместо этого свою страну представляют Харикришна и гроссмейстер Баскаран Адибан. К сожалению для Индии, это изменение не прошло хорошо, потому что они потеряли обе свои верхние доски. Сеонг победил Харикришну, а Робсон превзошел Адипану. Кроме того, гроссмейстер Ирина Круш выиграла партию у гроссмейстера Гарри Коннора, а также превзошла Сервантеса Вайшали на последней доске.

Хотя Индия также одержала победу, окончательный результат сборной США составил 4,5: 1,5, поэтому в финале в среду, 15 сентября, они встретятся с Россией.

Это захватывающий день для онлайн-олимпиады, и, надеюсь, вам по-прежнему понравится напряженность и напряженность финала!

Все основные игры

Онлайн-олимпиада ФИДЕ, крупное онлайн-шахматное событие для национальных команд, проходит на сервере Chess.com с 20 августа по 15 сентября. Играют более 1000 участников и 153 команды со всего мира.

Каждая команда состоит из шести игроков, включая как минимум двух женщин, игрока как минимум 20 лет или меньше и женщину как минимум 20 лет или меньше. Ограничение по времени для всех матчей увеличено на 15 минут на игру и пять секунд на ход.

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