Получите бесплатную подарочную карту Walmart на 300 долларов при покупке Apple iPhone 14 в AT&T или Verizon в честь Черной пятницы.

В рамках распродажи Walmart «Черная пятница» Walmart предлагает отличную скидку на последний Apple iPhone 14. Купите Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro или 14 Pro Max, и вы получите карту Walmart eGift на 300 долларов. Применяются некоторые ограничения, но вы увидите, что это одна из лучших сделок Черной пятницы на Apple iPhone последнего поколения, которая не привязывает вас к остаткам счетов или обменным курсам.

Купите Apple iPhone 14 с планом и получите подарочную карту Walmart на 300 долларов

Полная информация и ограничения перечислены ниже:

Онлайн-предложение и цены действительны с 21 ноября 2022 г., 19:00 по восточному времени, до 2 декабря 2022 г., 23:59 по восточному времени. Предложение действительно в магазине и по цене с 6:00 по местному времени с 25 ноября 2022 г. по 2 декабря 2022 г. Предложение действительно, если соответствующий телефон активирован в соответствующем тарифном плане AT&T, Verizon или T-Mobile. Активация должна быть выполнена до 23:59 по местному времени 2 декабря 2022 г. Электронная подарочная карта Walmart — это электронная подарочная карта, действительная для будущих покупок. См. Условия и положения карты eGift или Walmart Associate для получения информации об условиях и положениях карты eGift. Электронная подарочная карта отправляется по электронной почте в течение 24 часов после активации телефона для покупок в магазине и в течение 20 дней после отправки телефона для покупок в Интернете.

Как и в большинстве хороших предложений по телефону, требуется активация соответствующего тарифного плана AT&T или Verizon. Вам также потребуется план оплаты устройства, хотя вы можете полностью погасить остаток на счете в любое время, даже после первого или второго цикла выставления счетов. Что касается продолжительности тарифного плана, вроде бы ограничений нет.. Вы потенциально можете подписаться на месяц обслуживания и отменить его, если к тому времени ваш телефон полностью окупится. Вот что делает эту сделку такой замечательной. Вместо платежного кредита, который заставляет вас заключать многолетний контракт, это подарочная карта на единовременную сумму, которую вы получите вскоре после активации услуги. Взимается плата за активацию и обслуживание.

Предложения по обмену еще в силе?

Обратите внимание, что эта сделка не зависит от каких-либо других рекламных акций, на которые вы можете претендовать, включая предложения обмена на ваш старый смартфон. Скорее всего, вы сможете сэкономить больше.

Можете ли вы разблокировать свой iPhone после истечения срока действия услуги?

AT&T и Verizon разблокируют ваш телефон через 60 дней после активации.

Насколько хорош iPhone 14?

Apple iPhone 14, безусловно, является последним iPhone и лучшим смартфоном, который вы можете купить. Даже если вы выберете базовый iPhone 14, вы все равно получите процессор A15 Bionic, который превосходит любой Android-смартфон на рынке, революционную камеру и великолепный дисплей Retina, и все это в корпусе из алюминия и стекла. Переходите на iPhone Pro Max, и вы получаете более мощный процессор A16 Bionic, более универсальную систему камер Pro, более привлекательный дисплей Super Retina с поддержкой ProMotion и Always-On из нержавеющей стали и еще более великолепный. Корпус из хрустального стекла.

Модели «Pro» и «Plus» имеют большие экраны: 6,7 дюйма у Plus/Pro против 6,2 дюйма у стандартных моделей. Ты можешь проверить Сравнительная спецификация Apple перечислены на их веб-сайте для полного списка различий между всеми моделями.

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