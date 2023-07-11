Получите скидку 100 долларов на одну из наших любимых зубных щеток Oral-B

— Рекомендации выбираются редакцией The Review самостоятельно. Покупки, сделанные по приведенным ниже ссылкам, могут принести нам и нашим партнерам-издателям комиссию.

Amazon Prime Day — это прекрасная возможность не только потратить большие деньги, но и запоминает Отлично в процессе, парень, у нас есть для тебя сделка. начало Сегодня 11 июлявы можете получить скидку 50 долларов на одну из наших любимых электрических зубных щеток: Электрическая зубная щетка Oral-B iO Series 9, зубная щетка за 299 долларов теперь продается по цене 249 долларов. В качестве дополнительного бонуса вы можете получить дополнительную скидку в размере 50 долларов США, используя купон на странице. Не забудьте установить флажок рядом с «Применить купон на 50 долларов США» перед оформлением заказа, чтобы ваша общая экономия составила 100 долларов США по сравнению с обычной ценой.

199,99 долларов США с купоном на странице на Amazon (сэкономьте 100 долларов США)

Теперь давайте рассмотрим, что делает эту зубную щетку такой особенной. По мнению наших тестировщиковэто очень Тихо, что означает, что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы побеспокоить своих близких, если ранние утренние часы требуют сеанса чистки зубов. Чтобы убедиться, что вы максимально используете эти драгоценные несколько минут, щетка также оснащена цифровым дисплеем, который отображает ваши отзывы о чистке. Счастливое лицо улыбнется вам, если вы завершите двухминутную чистку зубов, и вы получите грустное лицо, если не уложитесь в двухминутную отметку. Да, и если вас беспокоит сцепление, наши тестеры подтверждают, что его «легко держать».

►Предложения Walmart: Купите эти 10 лучших предложений недели Walmart +, которые конкурируют с ценами Prime Day

Вот сделка: Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать франшизы и рекомендации Для ежедневной экономии на всех вещах, которые вы хотите и в которых нуждаетесь.

Если вы хотите улучшить свои навыки чистки зубов, обратите внимание на электрическую зубную щетку Oral-B iO Series 9, но поторопитесь: это удивительное предложение заканчивается в Ср, 12 июля, 23:59. Удачной чистки!

►Лучшие предложения Amazon: 10 предложений Amazon Prime Day на Amazon Fire Sticks, динамики Echo Dot и кольцевые камеры

199,99 долларов США с купоном на странице на Amazon (сэкономьте 100 долларов США)

Эксперты по продукту вПересмотрено Покрытие всех ваших потребностей в покупках. ПодписатьсяФейсбукИТвиттерИИнстаграмИТИК Так илифлипборд Последние предложения, обзоры продуктов и многое другое.

Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.