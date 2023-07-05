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Получите 20 инди-игр стоимостью более 300 долларов всего за 10 долларов прямо сейчас

5 июля, 2023
Artem Sokolov

индийские игры Предлагая одни из лучших видеоигр, часто по гораздо более низкой цене, чем игры Triple-A, что, если Fanatical Steam предложит вам 20 инди-игр для продажи настолько дешево, что вам просто нужно взглянуть? Что ж, у нас есть это специально для вас, с этой потрясающей распродажей инди-игр.

Вы можете выбрать любую из 20 игр Fanatical Pack, которые будут добавлены в вашу библиотеку Steam, если вы хотите получить больше выгодных предложений во время летней распродажи Steam.

Одна игра обойдется вам в 1 доллар, пять — в 3 доллара, а десять — всего в 5 долларов. Основное внимание уделяется инди-играм, поэтому взгляните на каждую из 20 игр, и вы можете найти свою новую любимую, кто знает? Сделка совпадает с 4 июля, но неясно, как долго она продлится.

Набор фанатичных инди-игр за 5 долларов

Доступно 20 игр, поэтому есть из чего выбрать, поэтому мы перечислили все варианты из распродажи ниже.

  • Что лежит в мультивселенной
  • Расширенное издание Redout
  • Космическая атака
  • Щепки Темного Стикс
  • Стикс мастер теней
  • Участники Nickelodeon Kart 2
  • Галактика вне закона
  • Не бойтесь
  • Самудра
  • Джетборд Призрак
  • Магнат королевской битвы
  • Супер Рыцари Райдеры
  • Джим Крафт Фростборн Гнев
  • Освобождение осмиевой ямы
  • Гипер Рыцари
  • 80 блондинок
  • Готовьте, подавайте, вкусно! 3?!
  • Готовьте, подавайте, вкусная двойная упаковка
  • Мятежная галактика
  • между двумя

Хотя большинство этих игр продаются в Steam сами по себе, этот комплект Fanatical — лучший способ получить их кучу с огромной скидкой. Если бы каждая игра продавалась по полной цене, вы бы получили хороший кусок библиотеки за 300 с лишним долларов. Мы протестировали его, и вы можете легко выбрать все 20 игр и получить два пакета по 5 долларов, что означает, что вы можете получить игры по полной цене на 300 долларов всего за 10 долларов.

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А пока вам стоит попробовать некоторые из лучших кооперативных игр на ПК, в которые стоит играть с друзьями, или даже лучшие многопользовательские игры на ПК.

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