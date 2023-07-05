Получите 20 инди-игр стоимостью более 300 долларов всего за 10 долларов прямо сейчас

индийские игры Предлагая одни из лучших видеоигр, часто по гораздо более низкой цене, чем игры Triple-A, что, если Fanatical Steam предложит вам 20 инди-игр для продажи настолько дешево, что вам просто нужно взглянуть? Что ж, у нас есть это специально для вас, с этой потрясающей распродажей инди-игр.

Вы можете выбрать любую из 20 игр Fanatical Pack, которые будут добавлены в вашу библиотеку Steam, если вы хотите получить больше выгодных предложений во время летней распродажи Steam.

Одна игра обойдется вам в 1 доллар, пять — в 3 доллара, а десять — всего в 5 долларов. Основное внимание уделяется инди-играм, поэтому взгляните на каждую из 20 игр, и вы можете найти свою новую любимую, кто знает? Сделка совпадает с 4 июля, но неясно, как долго она продлится.

Набор фанатичных инди-игр за 5 долларов

Доступно 20 игр, поэтому есть из чего выбрать, поэтому мы перечислили все варианты из распродажи ниже.

Что лежит в мультивселенной

Расширенное издание Redout

Космическая атака

Щепки Темного Стикс

Стикс мастер теней

Участники Nickelodeon Kart 2

Галактика вне закона

Не бойтесь

Самудра

Джетборд Призрак

Магнат королевской битвы

Супер Рыцари Райдеры

Джим Крафт Фростборн Гнев

Освобождение осмиевой ямы

Гипер Рыцари

80 блондинок

Готовьте, подавайте, вкусно! 3?!

Готовьте, подавайте, вкусная двойная упаковка

Мятежная галактика

между двумя

Хотя большинство этих игр продаются в Steam сами по себе, этот комплект Fanatical — лучший способ получить их кучу с огромной скидкой. Если бы каждая игра продавалась по полной цене, вы бы получили хороший кусок библиотеки за 300 с лишним долларов. Мы протестировали его, и вы можете легко выбрать все 20 игр и получить два пакета по 5 долларов, что означает, что вы можете получить игры по полной цене на 300 долларов всего за 10 долларов.

А пока вам стоит попробовать некоторые из лучших кооперативных игр на ПК, в которые стоит играть с друзьями, или даже лучшие многопользовательские игры на ПК.