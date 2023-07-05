Получите 20 инди-игр стоимостью более 300 долларов всего за 10 долларов прямо сейчас

индийские игры Предлагая одни из лучших видеоигр, часто по гораздо более низкой цене, чем игры Triple-A, что, если Fanatical Steam предложит вам 20 инди-игр для продажи настолько дешево, что вам просто нужно взглянуть? Что ж, у нас есть это специально для вас, с этой потрясающей распродажей инди-игр.
Вы можете выбрать любую из 20 игр Fanatical Pack, которые будут добавлены в вашу библиотеку Steam, если вы хотите получить больше выгодных предложений во время летней распродажи Steam.
Одна игра обойдется вам в 1 доллар, пять — в 3 доллара, а десять — всего в 5 долларов. Основное внимание уделяется инди-играм, поэтому взгляните на каждую из 20 игр, и вы можете найти свою новую любимую, кто знает? Сделка совпадает с 4 июля, но неясно, как долго она продлится.
Набор фанатичных инди-игр за 5 долларов
Доступно 20 игр, поэтому есть из чего выбрать, поэтому мы перечислили все варианты из распродажи ниже.
- Что лежит в мультивселенной
- Расширенное издание Redout
- Космическая атака
- Щепки Темного Стикс
- Стикс мастер теней
- Участники Nickelodeon Kart 2
- Галактика вне закона
- Не бойтесь
- Самудра
- Джетборд Призрак
- Магнат королевской битвы
- Супер Рыцари Райдеры
- Джим Крафт Фростборн Гнев
- Освобождение осмиевой ямы
- Гипер Рыцари
- 80 блондинок
- Готовьте, подавайте, вкусно! 3?!
- Готовьте, подавайте, вкусная двойная упаковка
- Мятежная галактика
- между двумя
Хотя большинство этих игр продаются в Steam сами по себе, этот комплект Fanatical — лучший способ получить их кучу с огромной скидкой. Если бы каждая игра продавалась по полной цене, вы бы получили хороший кусок библиотеки за 300 с лишним долларов. Мы протестировали его, и вы можете легко выбрать все 20 игр и получить два пакета по 5 долларов, что означает, что вы можете получить игры по полной цене на 300 долларов всего за 10 долларов.
А пока вам стоит попробовать некоторые из лучших кооперативных игр на ПК, в которые стоит играть с друзьями, или даже лучшие многопользовательские игры на ПК.
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