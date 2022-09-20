Получите AirPods Pro 2 со скидкой 10 долларов на Amazon

Через три года после того, как они дебютировали — и попали в уши, казалось бы, всех, кого вы знаете — массивные AirPods Pro от Apple наконец-то получают обновление. Он уже доступен для предзаказа и будет запущен 23 сентября. AirPods Pro 2 Он обещает такие важные обновления, как улучшенное активное шумоподавление (ANC), широкий спектр вариантов настройки, более расширенное сенсорное управление и более длительное время автономной работы.

На этой неделе выходит второе поколение AirPods Pro, которое обещает мощные обновления и новые полезные функции. Если вы сделаете предварительный заказ сейчас на Amazon, вы сэкономите 10 долларов на этих дорогих наушниках. Прочтите наш обзор

Такие как Кредитыбудет Про 2 Он по-прежнему имеет ту же высокую цену в 249 долларов., но если вы сделаете предварительный заказ сейчас на Amazon, вы сэкономите 10 долларов. Хотя это относительно небольшая скидка, редко можно увидеть новый Apple с какой-либо скидкой, поэтому обязательно купите пару сейчас.

Нам не терпится получить последнюю версию беспроводных наушников Apple, но пока мы их стандартизировали. Все основные изменения Модель первого поколения для тех, кто рассматривает AirPods Pro 2.

Некоторые из самых заметных рекламных акций? Не ищите ничего, кроме чехла AirPods Pro 2, который теперь имеет удобную петлю для ремешка, которую вы можете использовать, чтобы прикрепить его к сумке, ключам, брюкам и т. д. В чехле также есть встроенный динамик, который может издавать звуки, чтобы помочь вам найти их через приложение Find My. Кроме того, если вы чувствуете, что AirPods Pro слишком велики для вас, на этот раз AirPods Pro 2 может подойти. Последние наушники Apple теперь включают в себя ультрамаленькие ушные вкладыши, что дает вам четыре полных варианта установки, а также маленькие, средние и большие вкладыши.

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