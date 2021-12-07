Пользователи MacBook Pro сообщили о проблемах с устройством чтения SD-карт

Одна из главных особенностей нового MacBook Pro 2021 года — возвращение слота для SD-карты. К сожалению, некоторые пользователи, похоже, испытывают проблемы с устройством чтения SD-карт на этих новых устройствах, сообщая о низкой скорости передачи данных или даже о недоступных файлах при попытке использовать SD-карту на своем новом MacBook Pro.

Как отмечалось ранее Слухи о Mac, многочисленные отчеты, опубликованные в Интернете, указывают на широко распространенную проблему с устройством чтения карт SD в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, представленных в этом году. Похоже, что между отчетами нет согласованности, поскольку пользователи говорят, что у них были разные проблемы с разными SD-картами.

Пользователь 14-дюймового MacBook Pro с чипом M1 Pro описывает свой опыт как «очень неточный», поскольку устройству требуется около минуты для распознавания SD-карты и иногда выдает ошибку. Другой пользователь говорит, что Finder вылетает, когда Mac пытается прочитать SD-карту.

Это очень неприятно. Я надеялся, что импорт с SD-карты, включая предварительный просмотр изображений, будет быстрым на моем новом 14 ″ MBP. У меня есть довольно новая SD-карта на 64 ГБ, которая работает нормально. Но фотографии на MBP, использующие внутренний слот для SD-карты, отображаются за несколько минут и иногда застревают на полпути. Иногда Finder также дает сбой.

Как отмечали другие пользователи, форматирование SD-карты в большинстве случаев не решает проблему. Некоторые даже утверждают, что сама SD-карта работает с переходником USB-C.

Единственное, что непротиворечиво, это то, что если карта работает, она всегда работает, а если карта не работает должным образом, она никогда не будет работать должным образом. Переформатирование, даже со всеми другими возможными форматами, не имеет никакого значения. SanDisk, Sony, Samsung, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, UHS-I, UHS-II, micro-SD, FAT32, exFAT, без разницы. 100% моих карт отлично работают через донгл.

Apple еще официально не признала проблему — и пока неясно, является ли это проблемой программного или аппаратного обеспечения. Компания якобы сообщила некоторым клиентам, что «осведомлена о проблеме», и пообещала в ближайшее время предоставить обновление программного обеспечения с исправлением.

Были ли у вас подобные проблемы с новым MacBook Pro? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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