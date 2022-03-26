Пользователи Netflix были удивлены, когда бесплатно использовали Remaster высоко оцененной игры для PlayStation.

Подписчики Netflix удивлены новой бесплатной игрой. Выпущена новая игра, предназначенная исключительно для подписчиков Netflix. А если у вас есть подписка на Netflix, она бесплатна. Кроме того, здесь нет рекламы, внутриигровых покупок и дополнительных сборов. Никаких ограничений нет, и единственное требование — наличие подписки на Netflix и устройство iOS или Android, на котором можно играть.

Рассматриваемая игра дублирована разбить ремастерингВдохновленная ретро игра про разбивание кирпичей, которая сочетает в себе классический экшн с уникальными поворотами и потрясающими битвами с боссами.Официальное описание игры продолжается: «Широко признанная игра, которая изменила жанр разбивания кирпичей, Shatter Remastered имеет десятки уникальных уровней, наполненных удивительными физика Бонусы и специальные атаки. Легко учиться, но трудно стать мастером».

Эта новая бесплатная игра на Netflix хороша? тяжело сказать. В Google Play Store у него неоднозначные отзывы, в то время как в App Store у него рейтинг 4,4 из 5, но это только по семи отзывам. Что мы можем сказать, так это то, что оригинальная игра, которая является модифицированной версией игры, хороша, или, по крайней мере, это то, что 86 предлагает на Metacritic. Как следует из названия, это модифицированная версия игры под названием Сокрушительный Он дебютировал в 2009 году как эксклюзив для PSN и PS3.

На момент публикации об этой игре после подписки на Netflix ничего не известно. И поскольку в App Store «продавец» указан как Netflix, это вряд ли изменится. И если в какой-то момент это ограничение будет снято, вполне вероятно, что бесплатная загрузка будет заменена авансовым платежом или игра будет монетизироваться за счет внутриигровых покупок и/или рекламы.

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