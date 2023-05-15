Пользователи Pixel сообщили, что приложение Google вызывает перегрев их телефонов.

Если Pixel — ваш ежедневный водитель, возможно, вы захотите держать зарядное устройство поблизости. Читатель Engadget связался с нами в воскресенье и сообщил, что Pixel 6 Pro перегревается и чрезмерно разряжает аккумулятор. Они подозревают, что виновником является приложение Google и обновление, которое началось 12 мая.

«Я не прикасался к своему телефону в течение последнего часа. На снимке экрана (показанном ниже), который они прислали из меню настроек своего телефона, показано приложение Google, работающее от батареи 6 Pro в фоновом режиме», — говорит читатель о снимке экрана (показанном ниже). ), который показывает приложение Google, работающее от батареи 6 Pro в фоновом режиме: «Оно все еще очень горячее, и если я не перейду на другую версию… я не получу чистого увеличения заряда батареи моего телефона».

Предоставлено читателем Engadget

визит к и Это показывает, что другие пользователи Pixel сталкиваются с той же проблемой. «Я начал вчера. Отличное использование батареи от приложения Google и меньше, чем смарт Android. Я только что прошел и сделал сброс настроек, переустановил большинство вещей, и это все еще происходит». становится действительно теплым, поэтому я знаю, что это вредит батарее и, возможно, процессору».

Те, кто пытался связаться с Google, сообщали, что служба поддержки компании не очень им помогала. Некоторые пользователи говорят, что переход на более старую версию приложения Google не решил для них проблему. «На самом деле у него была версия до 10 мая, и она все еще разряжает батарею», — написал один Redditor. Читатель, который связался с нами, подозревал, что проблема может быть на стороне сервера. «Приложение Google продолжает разряжать вашу батарею независимо от версии, и я вернулся 1 мая», — написали они. «Я не знаю, как определить, пытается ли приложение подключиться к дому или находится в цикле с чем-то подобным, но симптомы остаются прежними».

Google не сразу ответил на запрос Engadget о комментариях. Если Google виноват здесь, это будет не первый случай, когда обновление программного обеспечения вызывает проблемы у пользователей Pixel. В мае прошлого года, после более раннего обновления, Google пришлось заставить телефоны производить гораздо более слабую тактильную обратную связь. Год назад компания выпустила декабрьское обновление Pixel после того, как пользователи обнаружили, что оно сбрасывает звонки на их телефоны.