Пользователи PlayStation используют эксплойт, чтобы сэкономить сотни на PlayStation Plus Premium

Пользователи PlayStation в настоящее время получают выгоду от нового эксплойта, который принесет им более шести лет PlayStation Plus Premium в действии. полцены. первый заметил Встроить твит в Твиттере и проверено нашей торговой командой Встроить твитВы по-прежнему можете купить подписку PS Now на 12 месяцев с файлом конкретная ссылка в вашем веб-браузере. Это автоматически преобразует подписку в PS Plus Premium на 12 месяцев без каких-либо дополнительных затрат, когда она выйдет в июне.

Sony ранее заблокировала возможность приобрести PS Now более чем на один месяц. Но ссылка на это решение все еще доступна, и пользователи PlayStation поспешили накопить как можно больше лет PS Now, чтобы быть готовыми к преобразованию 1:1 в июне. Насколько нам известно, вы не будете наказаны за использование этого эксплойта, но ясно, что Sony, вероятно, тоже не хотела бы, чтобы вы это делали. Скорее всего, он скоро закроется, поэтому, если вы собираетесь воспользоваться этим, вам лучше сделать это как можно скорее. Ниже мы объясним соответствующие шаги, которые вам нужны.

Как получить 50% скидку на PlayStation Plus Premium

Сделка с ограниченным сроком действия Игровая приставка В настоящее время Переход на PlayStation Plus Premium в июне 2022 года (стоимостью 120 долларов). увидимся В магазине PlayStation

Чтобы использовать этот эксплойт, вам нужно будет использовать веб-браузер на вашем компьютере или мобильном устройстве. Войдите в свою учетную запись PSN на своем устройстве, а затем пополните свой бумажник PSN на любую необходимую сумму. Амазонка или ПСН (Активировать коды здесь).

Как только вы довольны своим выбором, Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы приобрести подписку PS Now на 12 месяцев. Это позволит вам приобрести PS Now, и если вы повторите этот шаг после завершения покупки, вы действительно сможете накопить свое членство на сумму, которая кажется бесконечной. PS Ранее считалось, что у Now есть трехлетний лимит накопления, но, похоже, он истек во время этого эксплойта: некоторые пользователи сообщали о шестилетнем накоплении, в то время как другие пошли дальше и каким-то образом накопили свои учетные записи. Весь путь до 2031 года.

Используйте веб-браузер на своем мобильном телефоне или ПК, Не приложение для PS. Войдите в свою учетную запись PSN Купить Пополнение PSN На Amazon или через PSN Активировать коды здесь Если вам нужно покупка 12 месяцев с PS Now Складывайте столько раз, сколько хотите Бесплатный трансфер PS Plus Premium в июне 2022 г.

Что такое PlayStation Plus Premium?

На прошлой неделе Sony объявила о своем обзоре службы подписки PlayStation Plus, которая эффективно сочетает в себе PS Plus и PS Now. Есть новый бренд Трехслойная структура К услуге Essential, Extra и Premium.

Если вы подпишетесь на уровень членства PS Plus Premium, вы можете ожидать, что в подписку будет включено в общей сложности 700 игр. При запуске Sony объявила, что ожидает таких игр, как Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal. Игры для PS3, PS2 и оригинальные игры эпохи PlayStation также будут доступны через облачные и прямые загрузки, но это определенно будет зависеть от игры, в которую вы пытаетесь играть.

