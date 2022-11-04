Пользовательское распознавание речи Pixel 7 улучшает Google Assistant

Google Ассистент Использовать Персональное распознавание речи на устройстве на Pixel 7 и 7 Pro, чтобы лучше распознавать ваш стиль речи и уникальные слова и фразы.

Сюда могут входить имена людей и мест, которые менее распространены или уникальны для вас. Настраиваемая функция распознавания речи Google работает путем «безопасного сохранения и изучения взаимодействий с помощником, включая голос, на вашем устройстве». Также используются типизированные запросы и другой распознаваемый текст.

Например, вы можете исправить аббревиатуру, когда запрашиваете что-то у Google Ассистента, или указать предлагаемую альтернативу названию места при использовании Ассистента для навигации.

Google рекомендует пользователям исправлять помощника, «выбирая слайд с предложением, изменяя текст непосредственно во время взаимодействия с помощником или повторяя свой вопрос подряд».

Google Assistant может использовать ваши прошлые исправления, чтобы учиться на своих ошибках и со временем совершенствоваться.

Эта функция включается в процессе настройки Google Assistant на Pixel 7 или 7 Pro. Его можно отключить, перейдя в Настройки помощника На Пикселе 7> Ты > Распознавайте свою речь > Личное распознавание речи заблокированные работы.

Отключение приведет к удалению «любых взаимодействий помощника, которые использовались для обучения модели» с вашего телефона. Отключение не повлияет на то, как данные собираются, хранятся или используются. Помощник по голосовому набору GboardИ Голосовая и звуковая активностьИ Голосовой матчИ ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИ Улучшение помощника через объединенное обучениеИ Улучшите Gboard с помощью United Learningили же Веб-активность и активность приложений.

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