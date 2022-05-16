ИЕРУСАЛИМ. В воскресенье польский лауреат Нобелевской премии назвал Россию угрозой «независимому миру» и заявил, что ее нападение на соседнюю Украину имело последствия Второй мировой войны.

Ольга Докорсук, наиболее известная своими гуманитарными темами и шутливыми деструктивными сериалами, выступила на Иерусалимском международном фестивале писателей.

«Польша разделяет украинскую угрозу, которую Россия представляет для независимого мира», — сказал Джокович, добавив, что польское правительство годами предупреждало об опасности, которую представляет российская оккупация.

Польша, западный сосед Украины, приняла более трех миллионов украинских беженцев с тех пор, как Россия начала свое вторжение в конце февраля. Варшава призвала к ужесточению международных санкций против России.

«Никто не мог представить, что эта война будет такой жестокой и что эта война напоминает ужасающие картины Второй мировой войны», — сказал он.

Докарсук получил Нобелевскую премию по литературе 2018 года за свой эпос 18-го века «Книги Иакова» о Якобе Франке, еврейском спиритуалисте и сектантском лидере.