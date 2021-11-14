Польская полиция обнаружила тело сирийского юноши у границы с Беларусью | Новости, спорт, вакансии

Ванесса Гера Ассошиэйтед Пресс

ВАРШАВА, Польша (AFP) — Тело молодого сирийца было обнаружено в лесу недалеко от границы с Беларусью, сообщила в субботу польская полиция, что стало последней жертвой в политическом противостоянии на восточной границе Европейского Союза.

Минский режим уже несколько месяцев поощряет нелегальную иммиграцию через свои границы в страны Европейского Союза, такие как Польша, Литва и Латвия. Три страны укрепляют свои границы, пытаясь закрыть недавно открытый иммиграционный маршрут, и с приближением зимы ситуация становится все более опасной.

Польская полиция сообщила, что тело сирийца в возрасте около 20 лет было обнаружено накануне возле села Волка Терековская. Они сказали, что точная причина смерти не может быть определена и что будет проведено вскрытие.

Таким образом, теперь в списке погибших по меньшей мере девять заявленных жертв массового бегства, инициированного президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Многие из мигрантов приехали из Сирии, Ирака или других стран Ближнего Востока, люди стремятся избежать конфликтов и отчаяния, чтобы улучшить свою жизнь в Европе.

Кризис создает еще одну точку напряжения между Западом и Беларусью, а значит, и его ближайшим союзником: Россией.

Хотя на этой неделе Россия направила ядерные стратегические бомбардировщики и десантники для патрулирования Беларуси в знак поддержки, президент России Владимир Путин отверг обвинения в причастности к притоку мигрантов в Европу.

«Я хочу, чтобы все знали, что мы не имеем к нему никакого отношения. Все пытаются возложить на нас какую-либо ответственность по любой причине и вообще без всякой причины», — сказал Путин в отрывках, опубликованных в субботу из интервью государственному телевидению, которое полностью транслироваться в воскресенье.

Он сказал, что нет российских авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь, а также раскритиковал Запад как основную причину кризиса, поскольку военные операции в Ираке и других местах усугубляют конфликт в регионе.

«Была ли Беларусь в этих проблемах на передний план, что ли? Нет, это причины, созданные самими странами Запада, в том числе и европейскими.

Большое количество мигрантов проживает во временном лагере на белорусской стороне границы в экстремально холодных условиях. Польские власти ежедневно сообщают о новых попытках мигрантов пересечь границу.

Ситуация не предвещает скорого завершения. В субботу Белорусское государственное информационное агентство сообщило, что Лукашенко приказал армии поставить палатки на границе, где можно было бы собирать продукты и другую гуманитарную помощь и раздавать мигрантам.

В субботу утром Пограничное управление Польши сообщило, что в одном случае белорусские солдаты начали разрушать временный пограничный барьер возле польской деревни Езеримица и использовали лазеры, чтобы ослепить польские службы безопасности.

Рядом группа из около 100 мигрантов и беженцев ждала пересечения границы. Пограничники заявили: «Белорусы применили к иностранцам слезоточивый газ, который применялся против польских войск», отметив, что поляки пресекли попытки пересечения границы.

Очень сложно проверить многочисленные инциденты, о которых сообщалось на границе. Журналисты-фрилансеры сталкиваются с ограничениями в отношении своих репортажей в Беларуси, а чрезвычайное положение в польском приграничном регионе не позволяет средствам массовой информации въезжать в регион.

Чрезвычайное положение заканчивается 30 ноября, и польское правительство заявило в субботу, что оно работает над планом, который позволит журналистам в это время снова вести репортажи из приграничной зоны с разрешения пограничников.

Польские военные сообщили, что в субботу в результате несчастного случая погиб солдат, работавший на границе. Солдат не находился в прямом контакте с мигрантами, и в заявлении армии говорилось, что инцидент был связан с «стрельбой из служебного оружия».

После массовой миграции в Европу в 2015 году Европа укрепила свои границы, чтобы предотвратить прибытие новых мигрантов и беженцев. Тем не менее, каждый год десятки тысяч пытаются проникнуть туда, отправляясь в опасные, а иногда и смертельные путешествия по морю и суше.

С лета тысячи людей были соблазнены новым и более простым способом проникнуть в Европу через Беларусь.

Европейский союз обвиняет Лукашенко в создании искусственного пути, чтобы отомстить за санкции, наложенные на его режим после выборов 2020 года, которые многие считали ошибочными, и за этим последовало подавление инакомыслия внутри страны.

Ограничения были ужесточены после инцидента в мае, когда Беларусь перенаправила пассажирский самолет из Греции в Литву в Минск, где власти арестовали журналиста-диссидента Рамана Праташевича. Европейский союз назвал это воздушным пиратством, не позволяющим белорусским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство и прекращающим импорт в страну важнейших товаров, включая нефтепродукты и калий, который входит в состав удобрений.

Разгневанный Лукашенко ответил, заявив, что он больше не будет соблюдать соглашение о прекращении нелегальной иммиграции, утверждая, что санкции ЕС лишают его правительство средств, необходимых для сдерживания потоков мигрантов. В Беларусь начали прибывать самолеты с мигрантами из Ирака, Сирии и других стран.

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Джим Хейнс внес свой вклад в Москву.

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