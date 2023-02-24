Польские спортивные федерации призывают дисквалифицировать российских и белорусских спортсменов — The First News

«Мы должны сделать все, чтобы российские и белорусские спортсмены не участвовали в международных спортивных соревнованиях до окончания войны в Украине», — сказал Бортничук.

Петр Новак/PAP



Польские спортивные союзы подписали декларацию, призывающую к продолжению санкций, введенных против российских и белорусских спортсменов после вторжения России в Украину год назад.

Декларацию, подписанную в четверг в Варшаве, поддержали присутствовавшие на церемонии министры спорта Польши, Украины, Литвы, Чехии и Словакии.

«Очень важно, чтобы независимые спортивные федерации единодушно поддержали эту декларацию», — заявил министр спорта Польши Камиль Бортнечук.

«Мы должны сделать все, чтобы российские и белорусские спортсмены не участвовали в международных спортивных соревнованиях до окончания войны в Украине», — добавил Бортничук.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года российским и белорусским спортсменам запретили участвовать во многих спортивных мероприятиях.

С начала войны в Украине погибли 244 украинских спортсмена.

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает варианты включения российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных участников Олимпийских игр 2024 года в Париже, что означает выступление под олимпийским флагом.

МОК также заявил, что Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии. Сюда же можно отнести и олимпийские отборочные соревнования в ситуации, когда россияне и белорусы не могут выступать в Европе из-за различных ограничений и запретов, а также противодействия, вызванного вторжением России в Украину.