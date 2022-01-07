Польский лидер признал, что его страна купила мощное израильское шпионское ПО

ВАРШАВА, Польша. Самый влиятельный политик Польши признал, что его страна приобрела современное шпионское программное обеспечение у израильской компании-разработчика программного обеспечения для наблюдения NSO Group, но отрицает, что использует его для борьбы со своими политическими оппонентами.

Ярослав Качиньский, лидер правящих консерваторов в Польше Церемония«Право и справедливость» заявили в интервью, что спецслужбы многих стран используют Pegasus для борьбы с преступностью и коррупцией.

Качиньски сказал, что использование этого шпионского ПО возникло в ответ на более широкое использование шифрования для сокрытия передаваемых данных, которое победило предыдущие технологии наблюдения. Взламывая телефоны, он позволяет властям отслеживать коммуникации, а также разговоры в режиме реального времени, поскольку они не зашифрованы.

«Было бы плохо, если бы у польских служб не было такого инструмента», — сказал Качиньский в интервью, которое будет опубликовано в понедельник в номере еженедельника Sieci. Новостной портал wPolityce.pl опубликовал выдержки в пятницу.

Интервью появилось после эксклюзивных сообщений Associated Press о том, что Citizen Lab, группа кибермониторинга в Университете Торонто, обнаружила, что трое критиков польского правительства были взломаны Pegasus NSO.

В четверг Amnesty International провела независимую проверку выводов Citizen Lab о том, что сенатора Кшиштофа Бригзу несколько раз взломали в 2019 году, когда он руководил оппозиционным парламентом. выборы Кампания.

Текстовые сообщения, украденные с телефона Брайзы и транслировавшиеся по контролируемому государством телевидению в Польше, были подделаны в рамках клеветнической кампании в разгар предвыборной гонки, в которой правящая популистская партия с небольшим перевесом одержала победу.

Теперь Бариза подтверждает, что файл . выборы Это было несправедливо, потому что правящая партия имела доступ к тактическому мышлению и планам своей кампании.

Открытия хакеров потрясли Польшу, вызвали сравнения с Уотергейтским скандалом в 1970-х годах в Соединенных Штатах и ​​вызвали призывы к созданию следственного комитета в парламенте.

Качиньский сказал, что не видит причин для создания такой комиссии, и отрицал, что мониторинг сыграл какую-либо роль в результатах выборов 2019 года.

Здесь нет ничего, нет правды, кроме оппозиционной истерии. «Нет ни дела Пегаса, ни слежки», — сказал Качиньский. «Ни Pegasus, ни сервисы, ни тайно добытая информация не сыграли никакой роли в предвыборной кампании 2019 года. Проиграли, потому что проиграли. Не надо сегодня искать такие оправдания».

Еще две польские цели, подтвержденные Citizen Lab, — это Роман Ертич, адвокат, представляющий оппозиционных политиков по ряду политически чувствительных дел, и Ева Вжичик, независимый генеральный прокурор.

На вопрос AP в декабре, купила ли Польша Pegasus, представитель госбезопасности Станислав Зарин не подтвердил и не опроверг этого. Однако многие из союзников Качиньского открыто поставили под сомнение предложения правительства использовать Pegasus.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал выводы Citizen Lab-AP «фейковыми новостями» и предположил, что шпионаж могла осуществить иностранная разведка.

Заместитель министра обороны Войцех Скоркевич заявил в конце декабря, что «система Pegasus не находится в распоряжении польских служб. Она не используется для слежения или наблюдения за кем-либо в нашей стране».

По сообщениям польских СМИ, Польша купила Pegasus в 2017 году на деньги так называемого Фонда справедливости, целью которого является помощь жертвам преступлений и реабилитация преступников.

Согласно расследованиям TVN и ежедневной газеты Gazeta Wyborcza, программа используется Центральным антикоррупционным бюро — специальной службой, созданной для борьбы с коррупцией в общественной жизни под политическим контролем правящей партии.

«Государственные деньги были потрачены на важные общественные цели, связанные с борьбой с преступностью и защитой граждан», — сказал Качиньский.

Десятки громких случаев злоупотребления Pegasus с 2015 года, многие из которых были совершены глобальным медиа-консорциумом, были раскрыты в прошлом году, что свидетельствует об использовании вредоносного ПО NSO Group для подслушивания журналистов, политиков, дипломатов, юристов и правозащитников с Ближнего Востока. в Мексику.

Польские взломы особенно вопиющие, потому что они произошли не при репрессивном авторитарном режиме, а в государстве-члене ЕС.

Директор Amnesty International Poland Анна Пашачак заявила в пятницу в заявлении, что слежка за оппозицией будет соответствовать поведению польского правительства в соответствии с законом и справедливостью. Европейский союз все чаще критикует Польшу за судебное вмешательство и другие действия, которые считаются антидемократическими.

Эти результаты шокируют, но не удивляют. Они вызывают серьезную обеспокоенность не только у политиков, но и у польского гражданского общества в целом, особенно в контексте того, что правительство продолжает подрывать права человека и верховенство закона», — сказал Блащак.