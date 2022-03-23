Польский лидер сравнил атаки России с военными преступлениями нацистов | Новости, спорт, вакансии

МЕДИКА, Польша (AP) – Президент Польши сравнил нападения России на Украину с нацистскими войсками во время Второй мировой войны, заявив во вторник, что осажденный Мариуполь выглядит как Варшава в 1944 году, когда немцы бомбили дома и убивали мирных жителей. «Никакой пощады».

Президент Анджей Дуда, который позднее на этой неделе примет президента Джо Байдена в Варшаве, восстановленной из пепла той войны, говорил, когда потрясенные люди и свидетели зверств, совершенных в Украине российскими войсками, продолжали бежать. Они тысячами прибывали в Польшу и другие соседние страны. Во вторник агентство ООН по делам беженцев объявило поразительную веху: более 3,5 миллионов беженцев покинули страну. Среди них была Виктория Тотцен, 39-летняя жительница Мариуполя, которая прибыла в Польшу в рамках исхода беженцев, ставшего самым серьезным кризисом беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Она описала, как бомбардировки российских самолетов стали непрекращающимися, что вынудило ее бежать с двумя дочерьми.

«Последние пять дней над нами каждые пять секунд пролетают самолеты и повсюду сбрасывают бомбы», Она сказала. Во время визита в Болгарию Дуда сравнил российские бомбардировки школ, больниц и других гражданских объектов с зверствами, совершенными немецкими войсками во время оккупации Польши во время Второй мировой войны.

«Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и говорят: «Боже», — говорят они со слезами на глазах, — Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда нацисты, гитлеровские немцы, зверски бомбили дома и убивали людей, убийство мирных жителей без всякой пощады». — сказал Дуда.

Сегодня российская армия ведет себя точно так же. Совершенно так же ведут себя русские командиры, как Гитлер, как немецкие эсэсовцы, как немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны».

В приграничном польском городе Перемышль 45-летняя беженка из Николаева Наталья Чабадаш описала взрыв ракеты в 500 метрах от своего дома.

«Было очень страшно, поэтому мы решили покинуть наш дом», Она пояснила, что ее муж, как и многие украинские мужчины, остался в стране. Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил во вторник, что 3,53 миллиона человек покинули Украину, причем львиная доля приходится на Польшу — более 2,1 миллиона, за ней следуют Румыния с более чем 540 000 человек и Молдова с более чем 367 000 человек. Словакия и Венгрия также приняли беженцев. По оценкам Международной организации по миграции, около 6,5 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в пределах Украины, что указывает на то, что некоторые, если не большинство, могут бежать за границу, если война продолжится. Многие из тех, кто переезжает в Польшу, предпочитают остаться, но точное число узнать невозможно. Польское агентство пограничной охраны регистрирует их при въезде из Украины, но не в случае их перемещения через открытые границы Европейского Союза в Германию, Францию, Италию или любую другую страну, куда направляются украинцы. Однако ясно, что многие предпочитают оставаться в Польше, недалеко от своей родины, в надежде вернуться после войны, привлеченные языковым и культурным сходством другой славянской нации. Большое количество украинцев в последние дни зарегистрировали своих детей в польских школах или подали заявку на получение национального идентификационного номера, который позволит им получить доступ к здравоохранению и другим социальным услугам. Шабадеш, сбежавшая из Николаева, сказала, что к ней очень хорошо относились в Польше, и она чувствовала это «Очень благодарен польскому народу», Но она намерена поехать во Францию. Тем временем из Украины, иногда транзитом, прибывают группы детей-сирот и больных детей. В Варшаве десятки украинских сирот и их опекунов, прилетевших во вторник в Великобританию, оказались в затруднительном положении из-за потери документов из Украины. Около 50 детей из детских домов Днепропетровской области в понедельник должны были отправиться в Лондон, а затем отправиться в Шотландию. Но им пришлось ждать в гостинице, чтобы уладить бюрократическую неразбериху. Их поездку организовала шотландская благотворительная организация Dnipro Kids, созданная в 2005 году сторонниками футбольного клуба Hibernian в столице Шотландии Эдинбурге. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила на прошлой неделе, что британские власти работают с Польшей и Украиной. «Чтобы дети могли быстро попасть в Великобританию»

Дункан Макрей, медиа-директор Dnipro Kids, сказал, что сначала детей доставили поездом из Днепра в западноукраинский город Львов. Затем их посадили в автобус и отвезли в Польшу, где они пробыли последние две недели. Салли Бейкер, исполнительный директор организации «Спасите ребенка», которая помогает с эвакуацией, сказала, что задержка произошла из-за документа, который не предоставили украинские власти и который появился, когда группа направлялась в аэропорт.

«Все, что мы хотим сделать, это дать им временное убежище в Британии, пока война не закончится и они не смогут безопасно вернуться домой». Она сказала. ___ сообщила Гера из Варшавы. Дэвид Китон работал в Перемышле, Польша. ___ Следите за репортажами AP о войне на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

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