Польский лидер ударил Германию за поддержку Украины — ПОЛИТИКО

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил Politico в пятницу, что Германия не смогла поддержать Украину, раскритиковав Берлин, поскольку Европа ищет способы продолжить вооружать Киев.

В интервью после саммита лидеров ЕС в Брюсселе консервативный польский лидер сказал, что крупнейшая экономика ЕС должна активизироваться и стать лидером — в рамках более широкого призыва к ЕС и НАТО пересмотреть свои правила расходов и разблокировать масштабные военные инвестиции.

Среди его предложений: союзники по НАТО должны резко увеличить свои целевые расходы до 3 процентов от объема производства, Европейский Союз должен изучить возможность привлечения нового долга для целей обороны, а страны должны ускорить усилия по перераспределению замороженных российских активов на военные нужды.

Но более конкретные комментарии Моравецкого были адресованы Германии, у которой в последнее время напряженные отношения с Польшей.

Он сказал, что Германия должна «послать больше оружия, послать больше боеприпасов, дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна из всех».

«Они были не так щедры, как должны были бы», — сказал премьер-министр Польши. «Я все еще призываю их к этому».

Польша, которая Вести В военной поддержке Украины ЕС объединился с восточными столицами, чтобы неоднократно подталкивать западные страны к их собственной помощи Киеву. И хотя могущественные страны, такие как Германия и Франция, сообщают, что они предоставили Украине большие запасы оружия, транспортных средств и наличных денег, на ее усилия не повлияли некоторые ее восточные коллеги.

Варшава была особенно суетливой, и Моравецкий, которому предстоят выборы в конце этого года, возглавлял эту работу.

«Я не нападаю на них, — сказал премьер-министр, — я просто констатирую очевидное».

Моравецкий признал, что Берлин внес изменения в политику, в том числе огромные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил и отмену запрета на отправку оружия в зону боевых действий. В частности, он подчеркнул решение Германии направить в Украину боевые танки «Леопард».

«Три месяца назад Германия сказала, что это невозможно — теперь это возможно, — сказал он, — поэтому они меняют свой подход».

Моравецкий сказал, что обсудил свое мнение о поддержке Германией Украины с канцлером Олафом Шольцем. Кензо Трибуйяр/AFP через Getty Images

Польский лидер также указал пальцем на прошлую энергетическую политику Германии, которая сильно зависела от импорта российского газа, заявив, что она повела Европу по опасному пути.

«Своей очень неправильной газовой и нефтяной политикой в ​​отношении России они несут солидарную ответственность за происходящее, за этот бардак на энергетическом рынке», — сказал он.

«Германия совершила эту драматическую ошибку, полностью полагаясь на ископаемое топливо в России в своей бизнес-модели», — сказал он. И мы плакали о них. Мы просили их не делать этого».

Премьер-министр сказал, что обсудил свое мнение о поддержке Германией Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я время от времени веду этот разговор», — сказал он. «Я прошу у него большой поддержки», — сказал он. «Это все, что я могу сделать».

Однако Польша получает выгоду от взносов Германии в Общий фонд ЕС, который частично возмещает странам их пожертвования оружия Украине. Берлин предоставляет большую часть денег для этого фонда, известного как Европейский фонд мира, и Польша не стесняется предоставлять свои поступления.

Но Моравецкий сказал, что его не впечатлил вклад Германии в фонд, назвав его «пропорциональным» размеру страны. Он сказал, что Польша будет продолжать требовать, чтобы ЕС частично погасил все ее пожертвования, включая танки и самолеты — вопрос, который не решен, потому что фонд теперь почти полностью посвящен помощи в покрытии боеприпасов для Украины.

На саммите лидеров ЕС на этой неделе Польша присоединилась к Словакии, предложив в 2023 году дополнительные 3,5 миллиарда евро для фонда. Но им не хватило стран, что Моравецкий объяснил «социальной напряженностью» в других странах.

Танец с финансированием — это только начало длительной битвы внутри ЕС по поводу того, насколько расширять военные производственные мощности и как за это платить.

У Моравецкого была куча идей, от которых он был готов отказаться.

Он сказал, что ЕС мог бы выпустить больше долга — острое предложение, которое такие страны, как Германия, не хотят рассматривать. «Я думаю, что это возможно», — настаивал Моравецкий.

Или он мог бы изучить оборонные облигации, добавил он, — долговые обязательства, выпущенные правительствами для финансирования военных действий. Другая идея: освобождение расходов на оборону от строгих бюджетных правил ЕС.

Моравецкий с нетерпением ждет предстоящего пересмотра семилетнего бюджета ЕС, чтобы поднять некоторые из этих идей. Он также надеется, что оценка позволит ЕС найти «какие-то неизрасходованные деньги, которые, по их мнению, не будут потрачены. Они могут перевести 5 или 10 миллиардов евро на цели поддержки Украины».

Еще один большой пул наличности, который остается неиспользованным, — это замороженные активы России в Европейском союзе, и эта цифра оценивает Moravian в 350 миллиардов евро. Но официальные лица ЕС заявили, что необходимо решить юридические вопросы, прежде чем он сможет перенаправить деньги на военные нужды.

Отдельно польский лидер рассматривает планы расходов НАТО как место для создания дополнительного финансирования.

В 2014 году лидеры военного альянса договорились работать над тем, чтобы в течение десятилетия потратить 2 процента ВВП на оборону — цель, которую пока достигли только семь союзников. Теперь НАТО должно решить, каким будет ее следующее предприятие.

«Поскольку вокруг нас все больше и больше неопределенных времен, я сначала призову увеличить эти расходы до 3 процентов», — сказал Моравецкий, отметив, что «Польша уже потратит до четырех процентных пунктов ВВП в этом году на оборону».

«Я думаю, — добавил он, — что, как гласит старая римская пословица, си вис темпем, пара беллум — Если хочешь мира, готовься к войне.»

Моравецкий, который возглавляет крупнейшую страну Восточного Европейского Союза с населением около 38 миллионов человек, пытается изображать из себя политического тяжеловеса на европейской арене. В настоящее время размещает Почти миллион Украинские беженцы. А ранее на этой неделе он дал письмо Именно в Гейдельберге он изложил свое видение будущего Европы, призвав к «сокращению числа областей, находящихся в ведении Европейского Союза».

Но польского лидера также ждет неопределенное будущее. Помимо предстоящих выборов, Польша также находится в постоянном противостоянии с Европейским союзом из-за действий польского правительства, направленных на подрыв независимости судебной системы. Штрафы начинают накапливаться, и Брюссель уже несколько раз удерживает средства на восстановление после коронавируса.

В то же время у Варшавы болит голова, когда дело касается ее ближайшего союзника и соотечественника Венгрии в скандалах в сфере законности.

На вопрос, не беспокоит ли его, что Будапешт в данный момент слишком дружелюбен к России, премьер-министр сразу же ответил: «Да».

Но при расследовании того, являются ли Польша и Венгрия — давние союзники против попыток Брюсселя навязать стандарты прав — разделены, Моравецкий высказался более подробно, заявив, что они расходятся только «во всех аспектах Украины и России».

Он добавил: «Во всем остальном мы нации-единомышленники».