Польский парламент принял закон об ослаблении российского влияния

ВАРШАВА (Рейтер) — В пятницу парламент Польши принял смягченную версию закона о неправомерном влиянии России, отменив законопроект, принятый правящей партией «Право и справедливость» в прошлом месяце.

Законопроект был принят с перевесом 235 против 5 при девяти воздержавшихся, поскольку оппозиция не участвовала в голосовании.

После того, как закон вызвал критику со стороны юристов, а также Комиссии США и Европейской комиссии за фактический запрет лицам занимать государственные должности без судебного рассмотрения, президент Анджей Дуда предложил поправки, чтобы развеять опасения.

Его предложения, принятые парламентом в пятницу, включали положения, запрещающие членам парламента становиться членами комитета, и отмену положений, позволяющих запрещать людям занимать должности.

Но, по мнению оппозиции и некоторых экспертов, даже упрощенная версия документа нарушает конституцию Польши, поскольку совмещает исполнительную, законодательную и прокурорскую власть в руках одного института.

Законопроект еще должен быть одобрен Сенатом, где оппозиция имеет большинство, прежде чем он сможет быть подписан президентом.

Согласно первоначальной версии законопроекта, комитет с полномочиями по проведению расследований будет иметь право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, получать допуск к службам безопасности или занимать должности, связанные с государственными средствами, в течение 10 лет, что фактически лишает их права государственная должность.

По данным партии «Право и справедливость», основной целью закона было показать правду о влиянии российских агентов в Польше, в то время как оппозиция заявила, что правящая партия хотела начать охоту на своих политических оппонентов в год выборов.

(Отчетность Марека Стшелецкого; редактирование Ангуса МакСвана)