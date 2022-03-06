Польское правительство заявляет, что из Украины в Польшу бежало не менее 964 тысяч беженцев.

Выслушав президента Украины Зеленского на виртуальной встрече с американскими законодателями в субботу, сенатор Джо Манчин подтвердил свою поддержку изоляции российского нефтяного сектора от Соединенных Штатов и заявил, что не сделает выбор в пользу бесполетной зоны над Украиной. «На столе.»

Манчин охарактеризовал встречу Zoom с Зеленским как «сюрреалистическую», заявив в программе «Встреча с прессой» NBC, что «все [Zelensky] В общем, я просил, просто помогите мне. Я буду бороться за свое путешествие, просто дайте мне инструменты для этого, и если колебаться, любой, кто колеблется в свободном мире, ошибается».

Отвечая в частном порядке на просьбу Зеленского о бесполетной зоне, которую высокопоставленные чиновники США и НАТО отвергли, Манчин сказал: «Я ничего не буду снимать со стола, но я очень четко дам понять, что мы будем поддерживать Украину». люди.»

Манчин подчеркнул, что президент Украины также просил страны Запада помочь отправить в его страну больше самолетов для борьбы с Россией.

«Зеленский ясно сказал, что вы нам не нужны, чтобы вести нашу борьбу. Мы не хотим, чтобы вы водили наши самолеты или летали на своих самолетах в нашу зону боевых действий. Нам нужны самолеты, на которых мы можем летать сами, и у нас есть на границе ».

Демократ из Западной Вирджинии снова высказался в поддержку запрета на импорт российской нефти, заявив, что его избиратели считают, что «это глупо, что мы продолжаем покупать продукты и давать прибыль, давать деньги Путину, чтобы он мог использовать их против украинского народа».

Еще немного контекста: Манчин и сенатор Лиза Мурковски представили в четверг двухпартийный законопроект о сокращении российской нефти и увеличении добычи в США в качестве компенсации.

Говоря о потенциальных экономических последствиях этого шага, Манчин сказал, что цены на газ уже были высокими, и «это произошло не из-за этого».

«Инфляция сейчас действительно все испортила, и мы в основном собираемся сказать, что собираемся сесть сейчас, потому что мы боимся, что она еще немного поднимется, а она все равно может вырасти. Я ничего не делаю. Я готов сделать хоть что-то», — сказал он, добавив, что, по его мнению, Соединенные Штаты могут одновременно увеличить внутреннее производство энергии и перейти на более чистые топливные технологии.

Когда его спросили о влиянии войны в Европе на то, как его партия занимается своей климатической повесткой, частью плана социальных расходов президента Байдена, который Манчин фактически остановил в прошлом году, он ответил: «Я думаю, что это делает нас более реалистичными. Это реальный мир. … Мы продолжаем говорить об этих амбициозных вещах, которые мы хотим сделать, будь то крайние левые или правые, какими бы они ни были, забудьте об амбициях».

«Энергия, которую мы производим в Америке, лучше и чище, чем где-либо еще в мире, поэтому все, что мы перерабатываем, будет лучше того, что производят они», — сказал он.

Манчин сказал, что в настоящее время официальных переговоров о плане расходов Байдена не ведется.