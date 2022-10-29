Польша выбирает заявку США на свою первую АЭС — премьер-министр

ВАРШАВА (Рейтер) — Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что американская компания Westinghouse Electric построит первую в Польше атомную электростанцию, подтвердив долгожданное решение, направленное на сокращение выбросов углерода в стране и поэтапный отказ от угля.

Поскольку Россия находится в состоянии войны на соседней Украине, выбор Польшей партнера из Соединенных Штатов подчеркивает то внимание, которое Варшава уделяет отношениям с Вашингтоном в то время, когда ее безопасность находится в центре внимания.

«Мы подтверждаем, что в нашем ядерном энергетическом проекте будет использоваться надежная и безопасная технология WECNuclear», — написал Моравецкий в Twitter.

Westinghouse конкурировала с южнокорейской государственной атомной электростанцией, которая подала заявку в апреле. Варшава также вела переговоры с французскими компаниями об этом проекте.

«Партнерство США в этом проекте выгодно для всех нас: мы можем справиться с климатическим кризисом, повысить энергетическую безопасность Европы и углубить стратегические отношения между США и Польшей», — написала в Твиттере вице-президент Камала Харрис.

Представитель Белого дома сообщил, что Харрис работал над тем, чтобы помочь Westinghouse заключить контракт с министром энергетики Дженнифер Грэнхольм, и за последний год несколько раз имел дело с Murawiki. Чиновник добавил, что проект создаст тысячи американских рабочих мест.

Высокопоставленный правительственный чиновник США сказал, что выбор Westinghouse и США послал президенту России Владимиру Путину сигнал «о силе и взаимозависимости американо-польского союза».

Варшава искала партнера для строительства 6-9 гигаватт ядерной мощности и обеспечения до 49% капитального финансирования проекта. К концу 2022 года планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый блок будет введен в эксплуатацию в 2033 году.

«Мы понимаем, что решение будет принято по первым трем реакторам, и мы ожидаем, что Польша в конечном итоге намеревается построить шесть реакторов AP1000 от Westinghouse и примет официальное решение по второй группе из трех реакторов позднее», — сказал представитель США.

Источники сообщили, что Польша сначала выберет технологию, указав, кто будет партнером, а затем обсудит детали контракта.

(Отчетность Джастины Поллак и Анны Купер). Дополнительное освещение Андреа Шалал в Вашингтоне. Под редакцией Гранта МакКолла и Синтии Остерман.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.