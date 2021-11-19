Польша заявила, что Беларусь отправляет мигрантов обратно на границу после эвакуации из лагерей

БЕЛЬСКОЕ ПОДЛАСКОЕ, Польша / БРУЗЕЕ, Беларусь, 19 ноября (Рейтер) — Польша обвинила Беларусь в пятницу в том, что она доставила на грузовиках сотни мигрантов к границе и подтолкнула их к попытке нелегального пересечения границы всего через несколько часов после эвакуации лагерей на границе, которые оказались в центре внимания нарастающий кризис Восток и Запад.

Обвинение со стороны Польши предполагает, что кризис не разрешился явным изменением поведения Минска, который в четверг очистил основные лагеря на границе и разрешил первый за несколько месяцев обратный рейс в Ирак.

Европейские правительства обвиняют Беларусь в переброске тысяч людей с Ближнего Востока и попытке незаконного пересечения границы ЕС, где несколько человек погибли в замерзших лесах. Беларусь отрицает возникновение кризиса.

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К вечеру четверга, всего через несколько часов после эвакуации лагерей, белорусские власти уже привозили сотни грузовиков и заставляли их пытаться пересечь границу в темноте, сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская.

«(Белорусы) привозили больше мигрантов в места, где была принудительная попытка пересечения границы», — сказала Михальская. «Сначала было 100 человек, но потом белорусская сторона привезла еще людей на грузовиках. Потом было 500 человек».

Когда мигранты попытались перейти границу, белорусские силы ослепили польских охранников лазером, сообщила она на пресс-конференции. Некоторые мигранты бросили бревна, и четыре охранника получили легкие ранения.

Доступ к границе с польской стороны был ограничен чрезвычайным положением, что затруднило проверку ее счета.

‘ночной кошмар’

В интервью Би-би-си президент Беларуси Александр Лукашенко повторил свое отрицание того, что он спровоцировал кризис, но на вопрос, помогает ли Беларусь мигрантам, пытающимся перебраться в Польшу, он сказал: «Я думаю, что это вполне возможно. Мы — славяне. сердца. Наши силы знают, что иммигранты едут в Германию. Может быть, им кто-то помог, и я не буду в этом разбираться ».

В четверг мигрантов доставили из лагеря на белорусской стороне на огромный переполненный склад и разрешили сфотографировать журналистам. В пятницу утром дети бегали, мужчины играли в карты, а один из них повесил маленького мальчика себе на колени.

«Это не жизнь, но это не навсегда», — сказал 23-летний электрик Мохаммед Нур. «Это должно быть временно, пока они не решат нашу судьбу: отвезти нас в Европу или отправить обратно в нашу страну».

«То, что я желаю себе, я желаю и другим — поехать в Европу и жить стабильной жизнью».

Между тем, в больнице в г. Бельск-Подляское, на польской стороне, двое мигрантов, арестованных после перехода, прошли курс лечения перед их переводом польскими пограничниками.

Мигранты собираются в лагере возле КПП Брузги-Кузница на белорусско-польской границе в Гродненской области, Беларусь, 18 ноября 2021 года. REUTERS / Kacper Pempel Подробнее

Перед переводом 42-летний Мансур Нассар, отец шестерых детей из Алеппо в Сирии, который приехал в Беларусь из Ливана, описал свои пять дней в лесу.

«Белорусская армия сказала нам:« Если ты вернешься, мы тебя убьем », — сказал он, плача на больничной койке. «Мы пили из прудов … С нашим народом всегда поступали несправедливо».

Кассам Шухада, сирийский врач-беженец, который живет в Польше и помогает в другой больнице, сказал, что пациенты опасаются принудительного возвращения в Беларусь.

«То, что они видели и пережили на этой стороне, стало для них кошмаром», — сказал он.

сильные страдания

Правозащитные группы говорят, что Польша усугубила страдания, вернув тех, кто пытался пересечь границу. Польша говорит, что это необходимо, чтобы не допустить приезд большего числа людей.

«Я лично слышал душераздирающие рассказы об ужасных страданиях отчаявшихся людей — многих семей, детей и пожилых людей — которые из-за этих возвращений провели недели или даже месяцы в суровых и суровых условиях в холодных и сырых лесах», — сказал комиссар ЕС. за права человека Дуня Миятович заявила после миссии, которая длилась четыре дня в Польше.

«Я была свидетелем явных признаков их мучительных испытаний: порезов, обморожений, воздействия сильного холода, истощения и стресса», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что возвращение любого из этих людей к границе приведет к еще большим человеческим страданиям и большему количеству смертей».

Польские пограничники зафиксировали семь смертей на границе. Правозащитные группы говорят, что было убито более десятка.

« Секи и Браун »

Европейцы избегали Лукашенко после спорных выборов в прошлом году, но на этой неделе осторожно обращались к нему, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель дважды разговаривала с Лукашенко по телефону.

Однако Европейская комиссия и Германия в четверг отклонили предложение, которое, по словам Минска, Лукашенко представил Меркель, согласно которому страны ЕС примут 2 000 мигрантов, а еще 5 000 будут репатриированы. Подробнее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что ситуация на границе остается крайне тревожной.

«Использование режимом Лукашенко уязвимых людей как средство давления на другие страны смешно и бесчеловечно», — сказал он. НАТО полностью солидарно со всеми пострадавшими союзниками.

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(Репортаж Джоанны Плохинской, Пола Флорцевич, Анны Лодаршак-Симчук, Леона Малербе, Яры Аби Надер, Каспера Пембл, Стефана Шипперса и Андриоса Сетаса; сценарий Джоанны Плосинска и Ингрид Меландер; редакция Питера Графа и Алекса Ричардсона.

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