Польша заявляет, что Беларусь и Россия стоят за волной иммигрантов

В понедельник Польша обвинила Россию и Беларусь в организации волны нелегальной иммиграции на своих сухопутных границах через день после того, как четыре мигранта были найдены мертвыми на ее границе с Беларусью.
Тысячи людей пытались перебраться из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, входящую в Европейский Союз, в последние недели.
Европейский союз подозревает, что приток людей, в основном с Ближнего Востока, организован президентом Беларуси Александром Лукашенко в ответ на санкции, введенные против его режима.
«Мы имеем дело с организованным и хорошо управляемым массовым движением из Минска и Москвы», – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки журналистам в Варшаве, добавив, что с начала августа на границе были замечены до 7000 мигрантов.
По его словам, никто не верил, что Лукашенко действует в одиночку, добавив, что белорусский лидер и его российские союзники «с большой решимостью» работают над перемещением «десятков тысяч» из стран Ближнего Востока и Африки.
Он добавил, что эти мигранты используются для «давления нелегальной иммиграции на внешние границы Европейского Союза».
“ Безответственный и бесчеловечный ”
По словам официальных лиц обеих стран, четыре человека были найдены мертвыми в воскресенье на белорусско-польской границе, через неделю после того, как Варшава ввела чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов.
Польские пограничники сообщили, что восемь истощенных мигрантов были обнаружены в болотистой местности в другом месте границы. Семерым из них потребовалась госпитализация.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в понедельник, что Минск использует мигрантов «чтобы отомстить Литве, Латвии и Польше за поддержку независимых демократических сил, Движения за перемены в Беларуси».
Тикановская бежала в Литву из Беларуси в прошлом году после объявления победы над Лукашенко на спорных президентских выборах, которые, по мнению оппозиции и западных держав, были сфальсифицированы в его пользу.
«Иммигранты – заложники этой ситуации, и ей необходимо положить конец», – сказала Тихановская гостям экономического форума в южном польском городе Катовице, охарактеризовав поведение режима Лукашенко как «безответственное и бесчеловечное».
Ранее в этом месяце Польша ввела 30-дневное чрезвычайное положение, запрещающее нерезидентов, в том числе СМИ, из приграничных регионов, впервые после падения коммунизма в 1989 году.
Он также направил к границе тысячи солдат и начал строительство забора из колючей проволоки.
В начале августа Беларусь заявила, что обнаружила мертвого иракца недалеко от своей границы с Литвой, заявив, что он был убит.
Западные правительства ввели несколько наборов санкций в отношении лидеров Беларуси в связи с подавлением инакомыслия, начавшимся, когда по всей стране вспыхнули протесты после спорных выборов в прошлом году.
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