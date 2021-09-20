Польша заявляет, что Беларусь и Россия стоят за волной иммигрантов

В понедельник Польша обвинила Россию и Беларусь в организации волны нелегальной иммиграции на своих сухопутных границах через день после того, как четыре мигранта были найдены мертвыми на ее границе с Беларусью. Тысячи людей пытались перебраться из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, входящую в Европейский Союз, в последние недели. Европейский союз подозревает, что приток людей, в основном с Ближнего Востока, организован президентом Беларуси Александром Лукашенко в ответ на санкции, введенные против его режима.

Новостная рассылка Россияне среди нелегальных переходов границы между Беларусью и Евросоюзом – литовский дипломат Подробнее

«Мы имеем дело с организованным и хорошо управляемым массовым движением из Минска и Москвы», – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки журналистам в Варшаве, добавив, что с начала августа на границе были замечены до 7000 мигрантов. По его словам, никто не верил, что Лукашенко действует в одиночку, добавив, что белорусский лидер и его российские союзники «с большой решимостью» работают над перемещением «десятков тысяч» из стран Ближнего Востока и Африки. Он добавил, что эти мигранты используются для «давления нелегальной иммиграции на внешние границы Европейского Союза».

“ Безответственный и бесчеловечный ”

По словам официальных лиц обеих стран, четыре человека были найдены мертвыми в воскресенье на белорусско-польской границе, через неделю после того, как Варшава ввела чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов. Польские пограничники сообщили, что восемь истощенных мигрантов были обнаружены в болотистой местности в другом месте границы. Семерым из них потребовалась госпитализация. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в понедельник, что Минск использует мигрантов «чтобы отомстить Литве, Латвии и Польше за поддержку независимых демократических сил, Движения за перемены в Беларуси».