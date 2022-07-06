Польша исключила российского футболиста из планов чемпионата мира

Польша не будет рассматривать защитника Мацея Репоша в своих планах по проведению чемпионата мира в Катаре после того, как он подписал новый контракт с российским клубом.

Польская футбольная ассоциация заявила в понедельник, что тренер Чеслав Мицневич сказал Ребусу, что он будет исключен из состава Лиги наций в сентябре и исключен из планов Польши на чемпионат мира из-за его «текущей ситуации с клубом».

Крайний защитник был в московском «Локомотиве» в прошлом сезоне и остался в команде после вторжения России в Украину. 11 июня он подписал новый двухлетний контракт с московским «Спартаком».

Комуникат ПЗПН ws. Мацея Рыбуса — ПЗПН (pzpn_pl) 20 июня 2022 г.

Репос сыграл 66 игр за Польшу, последний раз в ноябре, а в прошлом году был в составе на ЧМ-2018 и Чемпионат Европы.

Почти все последнее десятилетие он провел в различных российских клубах, за исключением короткого периода во Франции с «Лионом», и женат на россиянке.

Новостей от федерации о других местных игроках, заключивших контракты с российскими клубами, не поступало. Полузащитники Гжегож Крыховяк из «Краснодара» и Себастьян Шимански все еще имеют контракты, подписанные до вторжения, а Крыховяк перешел в аренду в греческий клуб АЕК Афины после вторжения.

В рамках группового этапа чемпионата мира Польша сыграет с Мексикой, Аргентиной и Саудовской Аравией.

После того, как в феврале Россия начала вторжение в Украину, Польша заявила, что откажется от участия в плей-офф квалификации чемпионата мира против России в Москве. ФИФА попрощалась с Польшей и вышла в следующий раунд, обыграв Швецию со счетом 2:0.