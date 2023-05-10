Пьер Арош пишет, что квалифицированное большинство голосов может стать оплотом против России, и Польша должна возглавить движение к ней.

Пьер Арош все Преподаватель международных отношений и международной безопасности Лондонского университета королевы Марии.

Это заявление может показаться провокационным, поскольку польское правительство отстаивало правило консенсуса. В ответ на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который в августе 2022 года представил расширение правомочного голосования большинства по вопросам внешней политики в качестве условия расширения ЕС за счет Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии. Пражская речьПремьер-министр Моравикки заявил в марте 2023 г. ГейдельбергЭтот отказ от консенсуса грозит втянуть ЕС в опасную самоуспокоенность по отношению к России. Однако история преподносит нам другой урок, которым поляки должны первыми поделиться с другими европейцами, потому что он исходит из их собственного национального опыта.

3 мая, Польша отметила юбилей Конституции от 3 мая 1791 года, которая была одной из первых писаных конституций в Европе. Этот текст принес важное институциональное новшество: он отменил правило консенсуса.

В 18 веке Речь Посполитая представляла собой обширную страну, простиравшуюся до западной Украины. Однако он не смог устоять перед похотью соседних держав — Пруссии, Австрии и России, — которые разделили свои земли между собой в 1772 и 1793 годах, а затем полностью уничтожили их в 1795 году. Этим трем державам в их замысле помогала очень особое правление польско-литовского государства: Либерум вето.

в Либерум вето Он позволял любому члену парламента не только блокировать принятие текста, но и форсировать завершение текущей сессии. Это быстро стало источником институционального паралича. Соседние империи видели в них ценность, поскольку им нужно было только подкупить одного члена польской аристократии, чтобы предотвратить действия государства. В 1768 году Екатерина II и ее посол Николай Репнин добились признания Либерум вето как «основной закон» Речи Посполитой о сохранении страны в сфере влияния России.

Сегодня принцип консенсуса для Европейского Союза, как и для Речи Посполитой: трещина, через которую проникает влияние внешних сил. Недавно Венгрия воспользовалась своим правом вето, чтобы помешать Европейскому союзу укрепляться. санкции против России; Венгрии также удалось заблокировать текст ЕС критикует Китай В мае 2021 года. Феномен «троянского коня» во многом объясняет, почему страны обеспокоены опасностями российского влияния в Европейском Союзе, такие как ФинляндияАктивно поддерживать переход к голосованию квалифицированным большинством.

Польша также не должна отказываться от использования квалифицированного большинства во внешней политике ЕС, она должна поощрять его не только из уважения к урокам своей истории, но и для достижения своей собственной цели построения более сильной Европы против России. .

Для Моравецкого переход к голосованию квалифицированным большинством означал «предоставление власти таким людям, как Герхард Шредер, который поставил Европу в зависимость от России и подверг весь континент экзистенциальной опасности». Однако не большинство голосов позволило Германии поставить Европу в зависимость от России, а односторонняя дипломатия, которая так свободно развивалась из-за того, что дипломатии ЕС мешало правило консенсуса.

Сегодня агрессия России против Украины делает новую Польшуцентр гравитацииВ Европе страна должна проявить больше амбиций. Почему Польша должна продолжать думать о себе как об изолированном меньшинстве, когда она может стать лидером завтрашнего большинства?

Будущие расширения Европейского Союза только ускорят эту тенденцию. Поскольку демография является одним из факторов, учитываемых при голосовании квалифицированным большинством, некоторые эксперты уже предсказывают, что союз между Польшей и Украиной будет иметь население размером с Германию и, следовательно, будет иметь значительный вес при голосовании в Совете ЕС. В конечном счете, благодаря своему статусу авангарда в войне против России — наряду с будущей экспансией на Восток — Польша, вероятно, станет одним из главных победителей расширения квалифицированного большинства голосов во внешней политике.

Более того, экспансия на Украину ускорит превращение ЕС в геополитического игрока. Логика интеграции в Европейский союз — это уже не просто логика постепенного сближения с общими экономическими стандартами, а скорее логика взаимной солидарности перед лицом российских угроз. Чтобы осуществить этот геополитический сдвиг, ЕС нужны более сильные институты.

Включив Украину, Европейский Союз станет географическим и моральным наследником Речи Посполитой. Тогда имеет смысл черпать вдохновение из Слова из конституции С 3 мая 1791 г .:

все и везде решается большинством голосов; Итак, мы навсегда отменяем вето Liberum […]как противоречащие духу настоящей Конституции, подрывные для правительства и разрушительные для общества.

Квалифицированное большинство голосов может стать оплотом против российского и китайского влияния. Только ЕС, способный принимать быстрые и решительные решения, сможет противостоять внешним силам, которые полагаются на собственную слабость и бездействие.

Пусть дух 3 мая направляет будущее Европы!