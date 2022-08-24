Польша в среду начала снос памятника советской эпохи солдатам Красной Армии, нежелательного напоминания о власти Москвы над Польшей и символа, который впоследствии стал еще более неприятным. Вторжение России в Украину.

Памятник сняли в Бжеге, на юго-западе Польши, в День независимости Украины и в Шестая годовщина месяца От массированного вторжения России в Украину 24 февраля.

Это часть более длительных усилий по удалению ненавистной коммунистической символики из общественного пространства в Польше и во всем регионе. Польша, как и некоторые из ее соседей, была захвачена и оккупирована Германией и Советским Союзом в начале Второй мировой войны, а затем десятилетиями находилась под властью Москвы до 1989 года.

Польский государственный исторический институт, Институт национальной памяти, работает с местными сообществами над сносом десятков подобных памятников советской эпохи.

В марте, когда было объявлено решение об их депортации, их было еще 60, сказал представитель института Рафал Лескевич. Памятник на Бжегской марке — двадцать четвертый, подлежащий сносу.

Он сказал, что важно удалить такие мемориалы из-за войны России на Украине, а также потому, что польский закон 2015 года требует их удаления.

«Невозможно оставить такие древности в открытом доступе», — сказал он Associated Press.

Он сообщил, что работы по демонтажу памятника в Берсии будут продолжаться несколько дней.

Польша, расположенная на западной границе Украины, была ключевым союзником KEV, отправляя военную и гуманитарную помощь в раздираемую войной страну. Он также стал местом ссылки для большего количества украинских беженцев, чем любая другая страна.

Далее идет разработка в Польше Правительство Эстонии на прошлой неделе Демонтаж советского мемориала Второй мировой войны начался недалеко от города на границе с Россией в рамках более широких усилий, вызванных вторжением России в Украину, по демонтажу того, что осталось от символов советской эпохи.