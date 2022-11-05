Польша обвинила Путина в распространении дезинформации

Путин, как сообщает Reuters, в День национального единства России в пятницу повторил свое заявление о том, что Польша не отказалась от своей мечты о контроле над частями Украины.

Григорий Сысов Sputnik / Кремлевский Павел / ПАБ / Иба



Уполномоченный правительства Польши по информационной безопасности обвинил российского президента в повторных инсинуациях, которые представляют Польшу как агрессивную страну.

Путин, как сообщает Reuters, в День национального единства России в пятницу повторил свое заявление о том, что Польша не отказалась от своей мечты о контроле над частями Украины.

На встрече с историками российский президент сказал, что лозунг «Польша от моря до моря» был очень популярен до Второй мировой войны, но в то время оставался «практическим решением».

Однако идея сохраняется, и планы по захвату части Украины никуда не делись, заявил Путин.

«Мы в очередной раз столкнулись с оторванными от реальности инсинуациями, которые направлены на то, чтобы представить Польшу как агрессивное государство, представляющее угрозу для Западной Украины», — заявил Станислав Сарин.

«Но если мы посмотрим на эти инсинуации с более широкой точки зрения, (Польша — ПАП) они будут рассматриваться как поджигатели войны, якобы представляющие угрозу безопасности в Центральной Европе», — добавил он.

По словам Гарина, распространяемые российской пропагандой ложные тезисы направлены на дискредитацию Польши и представление России гарантом мира и стабильности.

Польша неоднократно отвергала подобные обвинения России и заявляла, что такие заявления являются дезинформацией, распространяемой Москвой в попытке посеять раздор между Варшавой и Киевом.

День народного единства посвящен русскому народному восстанию, освободившему Москву от польско-литовских оккупантов 4 ноября 1612 года.