Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью на фоне увеличения числа мигрантов

Польские пограничники рядом с группой мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе у села Оснаарс Горный, Польша, 1 сентября 2021 года. REUTERS / Casper Pimple

Первый в своем роде с коммунистической эпохи

Польша заявляет, что ситуация на границе «сложная и опасная»

Группы помощи говорят, что беженцы могут остаться в затруднительном положении

ЕС обвиняет Беларусь в использовании мигрантов для давления

ВАРШАВА (Рейтер) – Польша объявила чрезвычайное положение в двух регионах, граничащих с Беларусью, в четверг после волны нелегальной иммиграции, в которой Варшава обвинила своего соседа.

Польша и Европейский союз обвинили президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что он побуждал сотни мигрантов пересекать территорию Польши, чтобы оказать давление на Европейский союз в связи с санкциями, которые он ввел в отношении Минска.

Правительство заявило, что чрезвычайный приказ – первый подобного рода в Польше со времен коммунизма – запрещает массовые собрания и ограничивает передвижение людей по трехкилометровой (двухмильной) полосе земли вдоль границы в течение 30 дней.

Группы помощи, работающие с мигрантами, заявили, что в последние дни уже увеличилось количество польской полиции и бронетехники в этом районе, и что они обеспокоены тем, что приказ ограничит их работу и оставит беженцев в затруднительном положении.

«Погода в целом суровая, повсюду вооруженные солдаты в форме … Это напоминает мне войну», – сказала Рейтер Марта Анна Корзенец, жительница польского приграничного города Крыницы.

На прошлой неделе Польша начала строительство заборов из колючей проволоки, чтобы остановить поток мигрантов из таких стран, как Ирак и Афганистан.

Европейский союз ввел экономические санкции в отношении Беларуси после спорных выборов в августе 2020 года и подавил инакомыслие, и говорит, что Лукашенко в ответ сознательно поощрял мигрантов переселяться в Польшу, Латвию и Литву.

Как сообщает официальное информационное агентство Беларуси, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил в ситуации на границе “западных политиков”.

«Беларусь всегда безупречно выполняла все условия наших договоренностей», – заявил Макки на пресс-конференции.

“сложно и опасно”

Пресс-секретарь президента Польши Блазы Спихальски сказал, что ситуация на границе «сложная и опасная».

«Сегодня мы, как Польша, несем ответственность за наши границы, но также и за границы Европейского Союза, должны принять меры для обеспечения безопасности Польши и Европейского Союза», – сказал он.

Правозащитники обвинили польские власти в лишении мигрантов надлежащей медицинской помощи. Варшава заявляет, что это ответственность Беларуси.

Марсия Злонкевич из благотворительной организации Chlebem i Solą (с хлебом-солью) сказала, что полиция попросила их прекратить свою деятельность на границе, прежде чем объявить чрезвычайное положение.

(Дополнительные сообщения Алан Шарлиш, Пол Флоркевич, Джоанна Плосинска, Элайджа Птак, Анна Купер, Матиас Уильямс); Редактирование Ангуса Максуэна

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