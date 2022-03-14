Польша однажды отказалась играть с Россией. Возможно, вам придется сделать это снова.

Один за другим поздно вечером в пятницу Роберт Левандовски звонил своим коллегам в Польшу. Они были разбросаны по всей Европе, большинство из них были заняты подготовкой к клубным матчам в эти выходные, но его вопрос не мог ждать.

Все они видели кадры из Украины: российские танки пересекают границу, российская артиллерия обстреливает города и поселки, украинские беженцы хлынули из страны, сотни тысяч из них ищут убежища в Польше.

Через несколько недель Польша должна была сразиться с Россией в решающем отборочном матче чемпионата мира. Левандовски сразу понял, как только началось вторжение в Украину, что он не хочет, чтобы матч продолжался до конца марта. Он уже позвонил президенту Польской футбольной ассоциации и объяснил это. Теперь он хочет знать, что чувствуют его товарищи по команде.