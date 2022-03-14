Польша однажды отказалась играть с Россией. Возможно, вам придется сделать это снова.

Один за другим поздно вечером в пятницу Роберт Левандовски звонил своим коллегам в Польшу. Они были разбросаны по всей Европе, большинство из них были заняты подготовкой к клубным матчам в эти выходные, но его вопрос не мог ждать.
Все они видели кадры из Украины: российские танки пересекают границу, российская артиллерия обстреливает города и поселки, украинские беженцы хлынули из страны, сотни тысяч из них ищут убежища в Польше.
Через несколько недель Польша должна была сразиться с Россией в решающем отборочном матче чемпионата мира. Левандовски сразу понял, как только началось вторжение в Украину, что он не хочет, чтобы матч продолжался до конца марта. Он уже позвонил президенту Польской футбольной ассоциации и объяснил это. Теперь он хочет знать, что чувствуют его товарищи по команде.
Ответ все без исключения был однозначным. В интервью он сказал, что Левандовски никого «не убеждал». Разговор, который у него состоялся с Войцехом Щесны, голкипером «Ювентуса», который более десяти лет был одним из товарищей Левандовски по сборной Польши, был типичен. «Я просто сказал: «Я не играю в эту игру», — сказал Чесни. — Он тоже так думал. Мы все сказали одно и то же».
Завершая свои звонки поздно вечером в феврале, Левандовски — капитан сборной Польши и, на некотором расстоянии, самый выдающийся спортсмен страны — передал свои разговоры руководству профсоюза. Он сказал, что игроки единогласно договорились, что не будут выходить на поле против России. Неважно, велась игра на нейтральной территории или Россия играла под нейтральным флагом.
Для них не имело значения даже то, что в результате Польшу выкинули из чемпионата мира. «Мы не думали о последствиях и о том, будем ли мы наказаны, — сказал Чесни. «Нас заботил только результат. Мы были готовы проиграть матч. Мы не играли».
Федерация легко согласилась с решением игроков. Они сказали Левандовски, что на следующее утро передадут письмо в ФИФА, руководящий орган мирового футбола, с информацией о ситуации в Польше. «Мы сказали, что объявим в субботу, что матча с Россией вообще не будет», — сказал Би-би-си генеральный менеджер мужской сборной Польши Якуб Квятковски.
Этот шаг, похоже, вынудил ФИФА. Организация в течение первой недели вторжения задумчиво хранила молчание по поводу того, будет ли разрешено России или какой-либо из ее клубных команд продолжать играть либо в отборочных матчах чемпионата мира, либо в соревнованиях под эгидой УЕФА, управляющего футболом. кузов европейский.
Польские власти уже несколько дней пытаются заставить ФИФА придерживаться позиции. Они уже направили в руководящий орган два письма: одно, в котором он подтвердил, что Польша откажется проводить игры в России, а другое, где Швеция и Чехия — две другие команды, стоящие на пути Польши к получению места. в мире. Трофей этой зимы — присоединяйтесь к его бойкоту. «Не было никакой реакции, — сказал Квятковски.
Чесни сказал, что ФИФА вообще потребовалось несколько дней, чтобы отреагировать, и когда она это сделала, «не зашла достаточно далеко». Первоначальная санкция ФИФА запретила России играть только на своей территории и под своим флагом. В остальном конкурс будет бесплатным. «Это не понравилось игрокам, — сказал Чесни. «Этого было недостаточно».
Позиция ФИФА быстро изменилась, как только стала ясна интенсивность сопротивления со стороны польских игроков. «Мы отправили им очень четкое заявление», — сказал Квятковски. «Мы вообще не будем играть против России, под каким бы названием они ни играли и где бы ни находился стадион». К следующему понедельнику, 28 февраля, ФИФА полностью изменила курс. Было объявлено, что российские и российские клубы больше не смогут участвовать в своих соревнованиях или мероприятиях УЕФА. Последующее решение было принято, позволяющее иностранным игрокам в российских командах расторгнуть свои контракты и завершить сезон в другом месте.
Русско-украинская война: что нужно знать
Важно было вмешательство игроков, вырвавших бюрократический тупик, тем более, что Россия к этому готовится Оспаривание ее спортивной изоляции в Спортивном арбитражном судесекретный, невыбираемый судебный орган, который служит своего рода добровольным Верховным судом по спортивным делам.
Традиционно, несмотря на всю свою известность, звезды футбола проявляют нежелание вмешиваться во что-либо, что можно считать политическим вопросом. Однако ситуация начинает меняться после пандемии коронавируса и более широкого движения Black Lives Matter. Игроки Премьер-лиги в Англии продолжают становиться на колени перед матчами — жест, который впервые был принят в европейском футболе игроками Бундеслиги в Германии.
Джордан Хендерсон, капитан «Ливерпуля», возглавил кампанию по сбору средств для Национальной службы здравоохранения в разгар пандемии после грубых попыток британских законодателей критиковать футболистов как жадных наемников. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сумел заставить консервативное правительство страны предпринять ряд унизительных шагов по проблеме детской продовольственной бедности.
В то время как футбол выступил с различными инициативами, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной в дни и недели после российского вторжения, ряд игроков сделали это и в индивидуальном порядке. Для Щесны, чей партнер украинского происхождения, это обязанность, связанная с их профилем и платформой. «Конечно, социальные сети нам очень помогают, — сказал он, — но это означает, что вы должны быть готовы говорить об этих вещах». «Мы должны быть в числе первых, кто встанет и заговорит».
Левандовски также настаивает на том, что спорт и люди, которые им занимаются, несут «ответственность» за то, чтобы их голоса были услышаны. «Это важно», — сказал он в электронном письме. «Футбол — самый популярный вид спорта в мире. Это больше, чем просто развлечение. Но это больше, чем часть нашей работы. В первую очередь это вопрос этикета».
Это чувство долга, это убеждение вряд ли исчезнет, независимо от того, преуспела ли российская харизма в CAS. Польские футболисты были рады пожертвовать местом на чемпионате мира, чтобы однажды поступить правильно. Нет никаких оснований полагать, что они не сделают этого снова.
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