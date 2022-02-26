Польша отказывается играть плей-офф ЧМ с Россией перед лицом вторжения в Украину | футбольные новости

Польша откажется играть свой следующий плей-офф чемпионата мира с Россией в марте после того, как страна вторглась в Украину.

Победители матча, который должен был состояться 25 марта, через четыре дня сыграют со Швецией или Чехией за место в финале Катара в ноябре.

Польская футбольная ассоциация также предложила провести все матчи Украины на своей территории, в то время как Украина не может играть в своей стране. Украина сыграет с Шотландией в матче плей-офф чемпионата мира в Хэмпден-парке 24 марта, а победители сыграют либо с Уэльсом, либо с Австрией в Кардиффе или Вене 28 марта.

Об этом сообщил представитель Польской футбольной ассоциации. Новости Sky Sports: «Хватит слов, пора действовать. В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть плей-офф против России.

«Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры со шведской и чешской федерациями, чтобы представить ФИФА общую позицию».

Об этом сообщил представитель ФИФА. Новости Sky Sports Они следят за ситуацией, и обновление об игре будет отправлено в установленном порядке.

Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в ситуации, когда на Украине продолжается вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики не виноваты, но и делать вид, что ничего не произошло, нельзя. https://t.co/rfnfbXzdjF — Роберт Левандовски (@lewy_official) 26 февраля 2022 г.

Лучший бомбардир Польши Роберт Левандовски написал в Твиттере: «Это правильное решение! Я не могу представить игру за сборную России, если в Украине продолжится вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики не виноваты, но мы можем. делать вид, что ничего не происходит».

Это произошло на следующий день после того, как Томас Тухель сказал, что понимает критику в адрес «Челси» в ответ на продолжающееся вторжение России.

После того, как во вторник российские войска пересекли границу с Украиной, депутат от лейбористской партии Крис Брайант заявил в Палате общин, что владелец «Челси» и российско-израильский миллиардер Роман Абрамович должен конфисковать его активы, задал вопрос, следует ли разрешить ему самому управлять футбольным клубом, и сослался на просочившийся правительственный документ, указывающий, что ему не следует разрешать оставаться в Великобритании.

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Европейский Союз также находится под давлением, чтобы прекратить спонсирование российского энергетического гиганта «Газпром».

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Игроки смогут свободно протестовать против войны в Украине, не опасаясь возмездия, до тех пор, пока выступления не будут оскорбительными.

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В пятницу Team Haas присоединилась к тестированию Формулы-1, поскольку в ее автомобилях не было российского спонсора «Уралкалия».

В преддверии воскресного финала Кубка Лиги лиги против «Ливерпуля» Тухель заявил журналистам, что ситуация в Украине и возможные последствия «портят» идеи его команды, и защитил свое желание сосредоточиться на футболе по мере эскалации конфликта.

Он сказал: «Мы не должны притворяться, что это не проблема. Ситуация для всех здесь ужасная. Никто не ожидал этого, это немного нереально. , и многое другое.» Всем людям сегодня больше, чем мы, Мы посылаем им наши самые наилучшие пожелания и пожелания, во всей ясности.

Мы не можем полностью освободиться от него

«По-прежнему существует много скептицизма в отношении ситуации с нашим клубом в Великобритании с такими сценариями, и нет смысла комментировать это. Мы знаем об этом, у нас нет более глубокого понимания или инсайдерской информации, чем вы могли бы подумать, и в конце концов, я думаю, что это Команда и персонал также имеют право не заниматься политикой, сосредоточиться на спорте. Не потому, что мы прячемся, но ситуация ясна, это ужасно, нет сомневаюсь в этом.

«Я бы взял на себя право не комментировать это, пока не будет принято решение. Это нас отвлекает, это нас беспокоит, насколько я могу это понять, я могу понять критические мнения в отношении клуба и нас, представляющих его, и мы не можем полностью освободиться от него».

«Но, может быть, люди могут понять меня как тренера, игроков как игроков, у нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец — мы не чувствуем ответственности за то, что происходит, это ужасно». и в этом не может быть никаких сомнений война в Европе для меня невообразима.в течение длительного периода времени.

«Давайте подождем, эффект очевиден, обсуждения имеют влияние, но давайте немного потерпим и поймем, что такое метрики, и тогда, может быть, мы с этим разберемся».

Игроки могут протестовать против украинского кризиса

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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что их обязанность — следить за последствиями украинского кризиса для футбола.



Игроки, болельщики и футбольные клубы смогут свободно протестовать против российского вторжения в Украину, не опасаясь возмездия со стороны ФА, Премьер-лиги или Английской футбольной лиги, при условии, что такие выступления не носят откровенно оскорбительный или политический характер.

В качестве руководящего органа Футбольная ассоциация обладает юрисдикцией в этих вопросах, и существует четкий набор правил рекламы, запрещающих использование угрожающих, оскорбительных, непристойных, оскорбительных, дискриминационных, политических или религиозных сообщений.

Но среди официальных лиц широко распространено мнение, что поддержку Украины не следует оценивать в этом свете.

Вывешивание флага страны на футболках или внутри стадиона не является преступлением, и Sky Sports News сообщили, что несколько клубов в Великобритании рассматривают возможность использования украинского флага в той или иной форме на выходных в знак солидарности.

Футбольная ассоциация рассматривает такие вопросы в каждом конкретном случае, и, учитывая ее поддержку инициатив, которые способствуют разнообразию и инклюзивности, наказуемые сообщения о поддержке народа Украины, похоже, противоречат общему духу организации.

FA взяла на вооружение «здравый смысл» летом 2020 года, когда стало ясно, что большое количество профессиональных игроков хотят преклонить колени в знак единства против расового неравенства после убийства Джорджа Флойда в Америке.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал тогда, что игроки «заслуживают аплодисментов» за позицию, которую они заняли.

Точно так же футбольные власти теперь не должны наказывать игроков или клубы, которые высказываются о ситуации в Восточной Европе.

Дисциплинарные меры ожидаются только в том случае, если действие считается явно оскорбительным, провокационным или политическим.