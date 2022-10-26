Польша рассматривает возможность строительства барьера на границе с Россией, чтобы предотвратить въезд африканских и азиатских мигрантов, которые, как подозревает Варшава, могут быть использованы в кампании «гибридной войны».

Военная напряженность высока Украина, Польша Опасаются повторения кризиса 2021 года, когда тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытаются пересечь границу. Беларусь.

В то время Минск отрицал, что ситуация связана с тем, что люди летят в ЕС, вместо этого обвиняя Варшаву и Брюссель. Гуманитарный кризис привел к многочисленным жертвам В лесу на границе.

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Мигранты стоят в очереди за едой возле белорусско-польской границы в Гродненской области в ноябре прошлого года



Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», заявил, что высокопоставленный польский чиновник рассматривает возможность строительства барьера на границе с Калининградской областью на востоке России, аналогичного тому, что находится на границе с Беларусью.

«Нам необходимо усилить наши силы на этом участке границы и рассмотреть возможность создания аналогичной границы

Крепости за то, что у нас сейчас есть на польско-белорусском участке», — сказал он общественному вещателю Polski Radio 1.

«Все стены рушатся»

По сообщениям российских СМИ, Калининград открыл свое небо, чтобы привлечь больше авиакомпаний и туристов с Ближнего Востока и Азии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал введение санкций «глупостью».

Об этом он заявил на конференции, состоявшейся в г. Москва: «История каждый раз доказывает безрассудность решений строить стены, потому что с годами или десятилетиями все стены рушатся».

Польша построила стальной барьер длиной 5,5 м (18 футов) вдоль границы с Беларусью, протяженностью около 116 миль (187 км), оснащенный датчиками движения и камерами.

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Польские пограничники заявили, что выберут компанию для строительства калининградского барьера к концу ноября.

По сообщению государственного информационного агентства PAP, система будет построена в первые три квартала следующего года и будет охватывать радиус действия 125 миль (200 км).

Г-н Соболевский сказал, что ожидается, что в ближайшее время в Польшу попытается попасть больше мигрантов из Калининграда.

Недели».