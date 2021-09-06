Польша предоставила гуманитарную визу еще одному белорусскому спортсмену

ВАРШАВА (Рейтер). Белорусская наездница Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, позволяющую ей жить в Польше, сообщило в воскресенье официальное польское информационное агентство, после того, как она подверглась остракизму в своем доме за выступление против правительства Беларуси.

Сафронова следует за 24-летней белорусской спринтеркой Кристиной Циманоской, которая бежала в Польшу в прошлом месяце после того, как сказала, что тренеры приказали ей улететь домой с Олимпийских игр в Токио.

Беларусь стала свидетелем массового подавления антиправительственной оппозиции после массовых протестов, вспыхнувших в прошлом году из-за спорных выборов.

Польша давно критикует авторитарное правление президента Беларуси Александра Лукашенко и укрывает многих активистов из Беларуси.

Сафронова отправилась в Польшу после того, как незадолго до Олимпиады в Токио была дисквалифицирована из белорусской конной команды на фоне обвинений в том, что одна из ее лошадей подозревалась в употреблении допинга.

Рейтер не смог независимо проверить информацию.

Затем она выступила против белорусских спортивных чиновников и президента Лукашенко и была внесена в список предателей Беларуси, сообщает Филиппинское информационное агентство.

Со ссылкой на своего представителя агентство заявило, что теперь надеется поехать в Польшу, если получит польское гражданство. Информационное агентство сообщило, что ее партнер также получил визу для проживания в Польше.

(Отчетность Джоанны Плосинской; редактирование Сьюзан Фентон)