Польша считает, что пограничный кризис с Беларусью может стать прелюдией к «чему-то худшему»

ВАРШАВА / ВИЛЬНЮС (Рейтер) — Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил в воскресенье, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к «чему-то гораздо худшему», а польские пограничники заявили, что белорусские силы все еще перемещают мигрантов к границе.

Европейский Союз обвиняет Беларусь в транспортировке тысяч людей с Ближнего Востока и подталкивании их к пересечению границы в Польшу, Литву и Латвию, члены Европейского Союза и НАТО, в ответ на европейские санкции.

Минск, который отрицает возникновение кризиса, очистил лагерь для мигрантов недалеко от границы в четверг и начал отправлять некоторых людей обратно в Ирак, в то время как Польша и Литва сообщили о меньшем количестве попыток пересечь их границу в последние дни.

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Но Моравики предупредил, что кризис еще не закончился, когда он в воскресенье совершил поездку по Эстонии, Литве и Латвии, чтобы обсудить ситуацию.

Опрос общественного мнения, опубликованный польской газетой Rzeczpospolita в воскресенье, показал, что 55% поляков обеспокоены тем, что кризис на границе может перерасти в вооруженный конфликт.

«Я думаю, что события, происходящие на наших глазах, эти драматические события могут быть лишь предвестником чего-то гораздо худшего», — сказал Моравецкий в Вильнюсе.

Он назвал усиление российского военного присутствия возле Украины, а также в Беларуси и российском анклаве Калининград, граничащем с Польшей и Литвой, как «инструмент, который можно использовать непосредственно для прямого нападения».

Моравецки сказал, что ситуация в постталибском Афганистане «может быть использована как следующий этап миграционного кризиса».

Белорусские солдаты стоят у баррикады, пока мигранты собираются за едой у транспортно-логистического центра недалеко от белорусско-польской границы в Гродненской области, Беларусь, 21 ноября 2021 года. REUTERS / Kacper Pembel READ Вечеринка Греты Тунберг "Rickrolls" с безумными танцевальными движениями Подробнее

Обращения за поддержкой

Премьер-министр Литвы Ингрида Симонетти предупредила европейских партнеров не игнорировать соседей Беларуси после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дважды звонила Лукашенко в поисках решения гуманитарного кризиса.

«Для нас очень важно, чтобы любые переговоры (с Беларусью) согласовывались с Литвой, Польшей и Латвией, которые ведут смешанное наступление, и чтобы не принимались решения, которые не решали бы ситуацию коренным образом», — сказала она. После встречи с Моравецким в воскресенье.

В воскресенье министр иностранных дел Франции заявил, что Россия должна оказать давление на своего союзника, Беларусь, с целью положить конец мигрантскому кризису.

Ее насильно перевезли на границу.

Польша заявляет, что Минск продолжает перевозить сотни иностранцев до границы, где, как полагают, около 10 мигрантов погибли в суровую зиму.

«В субботу … группа из примерно 100 очень агрессивных иностранцев, которых привезли к границе белорусские солдаты, попыталась силой проникнуть в Польшу», — заявили пограничники в воскресенье в Twitter.

Десятки мигрантов из Ирака, которые беседовали с литовским новостным порталом DELFI через границу с Беларусью, в субботу заявили, что белорусских чиновников насильно перевозили туда на военных грузовиках, игнорируя их желание вернуться в Ирак.

Сотни поляков приняли участие в субботних акциях протеста, требуя помощи мигрантам. В воскресенье католическая церковь организовала кампанию по сбору средств для нуждающихся на границе и поддержки интеграции беженцев, которые останутся в Польше.

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Дополнительные репортажи Анны Людарчак Симчук в Варшаве и Андриоса Сетаса в Вильнюсе; Редакция Кирстен Донован и Раиса Касуловски

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