Польша требует больше танков для Киева и будет добиваться одобрения Германии

ВАРШАВА, Польша (AP) — В понедельник Польша заявила, что попросит у Берлина разрешения отправить танки Leopard немецкого производства в Украину, поскольку правительство в Варшаве подталкивает своих западных союзников к более быстрым действиям, чтобы предоставить Киеву больше военной техники, чтобы предотвратить российское вторжение. .

Германия медлила с отправкой танков на Украину. Но польские официальные лица были воодушевлены заявлением министра иностранных дел Германии Анналины Бербок в воскресенье о том, что Берлин не будет препятствовать поставке Польше боевых танков Leopard 2 Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не уточнил, когда заявка будет подана в Германию. Он заявил, что Польша строит коалицию стран Готовы отправить в Украину боевые танки Leopard 2.

Польше нужно согласие Германии который производит танки, отправить их в страну, не входящую в НАТО.

Даже если не будет разрешения со стороны Германии, сказал Моравецкий на пресс-конференции, Варшава будет принимать собственные решения.

Польша стала ведущим сторонником в Европейском Союзе военной помощи Украине, которая могла бы помочь ей победить вторгшиеся силы Кремля через 11 месяцев после начала войны. Нерешительность Германии вызвала критику, особенно со стороны Польши и стран Балтии на восточном фланге НАТО, которые чувствуют особую угрозу возобновления российской агрессии.

Хотя Берлин оказал значительную помощь, она подверглась критике. Замедлить поставку военной техники.

Представитель правительства Германии Штеффен Хеббестрайт сказал, что для Германии важно не сделать «безрассудный» шаг, о котором она может пожалеть, добавив, что решение не будет поспешным.

«Это трудные вопросы жизни и смерти», — добавил он. «Мы должны спросить, что это значит для защиты нашей страны».

Настаивая на том, сколько времени может занять решение об отправке танков, Хеппистрейт сказал: «Я полагаю, что теперь это не вопрос нескольких месяцев».

Украинское правительство заявляет, что танки, особенно «Пантеры», жизненно необходимы Киеву.

Ранее польские официальные лица указывали, что Финляндия и Дания готовы присоединиться к Варшаве в отправке «Пантер» на Украину. Великобритания обязалась отправить часть своих танков Challenger. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что не исключает отправки боевых танков «Леклерк» в Украину, и попросил своего министра обороны «поработать» над этой идеей.

Но Макрон сказал, что решение зависит от трех критериев, которые также повлияли на умы других западных лидеров: совместное использование оборудования не ведет к эскалации конфликта; что он будет оказывать эффективную и применимую помощь с учетом времени обучения; И он не ослабит свою армию.

Моравецкий сказал, что, хотя Польша намерена запросить у Германии разрешение на отправку танков Leopard в Украину, запрос является «второстепенным вопросом», поскольку группа стран ЕС рассматривает, как помочь Киеву.

«Даже если в итоге мы не получим этого разрешения, мы — в рамках этого небольшого альянса — даже если Германия не будет в этом союзе, мы поставим наши танки вместе с другими в Украину», — сказал он.

Моравецкий сказал, что переговоры по этому вопросу также состоялись «с нашими партнерами в Брюсселе», имея в виду Европейский союз, в который входят 27 стран.

«Конечно, это непростые переговоры, но мы приложим усилия, чтобы сломать барьер нежелания в разных странах», — сказал он.

Бербок, высокопоставленный немецкий дипломат, заявил в воскресенье французскому телеканалу LCI, что Польша официально не запрашивала согласия Берлина на передачу части своих «Леопардов», но добавил, что «если нас попросят, мы не будем стоять на пути».

Что касается комментариев Бербок, Моравецки сказала, что «оказание давления имеет смысл» и что ее слова являются «искрой надежды» на то, что Германия может даже участвовать в альянсе.

«Я отправил Бербоку другое сообщение, которое вселяет искру надежды на то, что Германия не только больше не остановится, но, возможно, наконец предложит тяжелое современное оборудование для поддержки Украины», — сказал Моравецкий.

«Мы постоянно настаиваем на том, чтобы правительство в Берлине предоставило леопардов», — сказал он журналистам в городе Познань на западе страны.

По словам Моравецки, в Германии «более 350 активных гепардов и около 200 находятся на хранении».

Польша хочет послать роту танков «Леопард», 14 штук, но вряд ли они произведут впечатление в войне с тысячами танков. В Варшаве считают, что если другие страны внесут свой вклад, танковый отряд может вырасти до гораздо большего размера бригады.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние события, связанные с отправкой танков из Западной Европы в Украину, «свидетельствуют о росте напряженности между членами коалиции».

В отрывках из интервью, опубликованных LCI, Бербок сказал, что немецкие официальные лица «знают, насколько важны эти танки» и «поэтому мы обсуждаем это сейчас с нашими партнерами».

Сторонники Украины пообещали миллиарды долларов военной помощи Украине во время встречи в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии. Лидеры международной обороны обсудили срочный запрос Украины на танки Leopard 2, и отсутствие согласия омрачило новые военные обязательства.

Германия является крупным донором оружия для Украины и заказала проверку своих запасов Leopard 2 в рамках подготовки к возможному зеленому свету. Тем не менее, Берлин проявлял осторожность на каждом шагу, чтобы увеличить свою помощь Украине, нежелание, которое, как считается, уходит своими корнями в ее историю и политическую культуру.

В ответ на обещания Запада предоставить киевской армии современное вооружение, Москва усилила предупреждения о том, что эскалация конфликта может привести к катастрофе.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков повторил заявление Москвы о том, что поставки с Запада могут привести к «непредсказуемым» последствиям.

«Мы неоднократно говорили, что эскалация — самый опасный путь, и последствия могут быть непредсказуемыми», — сказал Рябков. Наши сигналы не слышат, а противники России продолжают повышать ставки.

Поскольку боевые позиции обеих сторон зимой зашли в тупик, кремлевские силы продолжали бомбардировки украинских регионов.

Харьковский губернатор Олег Синихопов заявил, что за последние сутки российские войска обстреляли несколько городов и сел на северо-востоке области, в результате чего 67-летняя женщина погибла и еще один житель был ранен.

Ни одна из сторон не проявляет признаков ослабления, поскольку война идет второй год.

Кремль, похоже, оставляет открытыми варианты мобилизации дополнительных солдат. Российские власти объявили, что мобилизация дополнительных 300 000 резервов в конце октября завершена. Однако некоторые российские юристы и правозащитные группы отмечают, что указ Путина о мобилизации остается в силе до тех пор, пока не будет издан еще один президентский указ об официальном прекращении процедуры.

Песков заявил в понедельник, что, несмотря на мобилизацию числа, предназначенного для резервистов, указ остается в силе, поскольку включает и «другие меры, необходимые для обеспечения выполнения задач армией». Он не стал уточнять.

Украинские официальные лица неоднократно предупреждали о планах России продолжить наращивание сил.

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