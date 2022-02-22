Польша требует разъяснений от ФИФА по поводу плей-офф ЧМ против России

Логотип ФИФА перед штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, 5 августа 2020 г. REUTERS/Arnd Wegmann

22 февраля (Рейтер) — Польская футбольная ассоциация во вторник запросила разъяснения у руководящего органа мирового футбола ФИФА по поводу плей-офф чемпионата мира против России в Москве в следующем месяце после того, как Россия направила свои войска в отколовшиеся регионы Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально признал два отколовшихся региона на востоке Украины, что вызвало осуждение Запада и вызвало опасения военной конфронтации в регионе.

«Польская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча», — говорится в заявлении PZPN, добавив, что надеется предоставить игрокам оптимальные условия для подготовки и проведения международных матчей.

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Матч плей-офф между Россией и Польшей за место в чемпионате мира этого года должен состояться в Катаре 24 марта.

ПЗПН признала, что политические решения, такие как возможные санкции против России, остаются прерогативой государственных органов и международных организаций.

«Но пока мы осознаем потенциальные угрозы, связанные с текущей ситуацией, мы ждем позицию властей Всемирной федерации», — добавила она.

Она добавила, что это также касается Швеции и Чехии, которые, скорее всего, в финале встретятся с Россией в Москве.

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(Дополнительный репортаж Аниты Кобылинской в ​​Гданьске; под редакцией Эда Осмонда.

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