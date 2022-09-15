Польша хочет, чтобы Россия вернула картины, украденные во время Второй мировой войны

Варшава, Польша — Польша официально попросит Россию вернуть семь картин, которые сейчас находятся в ведущем музее Москвы и были разграблены Советской Красной Армией во время Второй мировой войны, заявил в среду министр культуры Польши.

Но Петр Глинский также сказал, что около 20 предыдущих запросов Москвы о возврате тысяч других предметов, украденных во время Второй мировой войны, остались без внимания. Ранее запрошенные предметы включали архивы бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим, картины старых мастеров, таких как Дюрер, Гольбейн или Кранах, и рукописи польских авторов.

«По сей день (российское) правительство не рассмотрело ни одно из обвинений», — заявил Глинский на пресс-конференции. Он добавил, что Россия — единственная из нескольких стран, с которыми до сих пор связывались, которая не ответила даже Польше по этому поводу.

Исторически натянутые отношения Польши с Россией достигли нового минимума после российского вторжения в соседнюю Украину в феврале. Варшава, бывший сателлит Советского Союза, поддерживает город Киев и настаивает на введении дополнительных санкций против Москвы.

Новый заказ касается семи картин итальянских художников, которые сейчас находятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве. Они датируются 14-18 веками и включают «Святые» Спинелло Аретино и «Поклонение ребенку» Лоренцо де Креди.

Перед войной они были в семейных группах Чарторыйских в Голухове, Вилановском дворце, а также в Познани, Вроцлаве и Лодзи.

Глинский сказал, что трудно оценить, в какой степени искусство и культура Польши были разрушены или разграблены нацистскими и советскими немецкими войсками во время войны, но в то время считалось, что польские музеи потеряли около 50% своих коллекций.

«Следы сотен тысяч штук вели в Российскую Федерацию и бывшие советские республики», — сказал Глинский.

Он сказал, что Польша «никогда не перестанет искать… культурные ценности, награбленные» во время войны.

По словам Глинского, только с 2016 года Польша вернула более 600 украденных культурных артефактов, но ни один из них не был из России.

Среди них картины «Мадонна под елкой» Лукаса Кранаха Старшего, оказавшиеся в Швейцарии, и «Еврейка, продающая апельсины» польского художника XIX века Александра Геримского, привезенная из Германии.