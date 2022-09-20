Поляк Левандовски привез украинскую икону на ЧМ

Роберт Левандовски усилил свою поддержку Украины во вторник, когда капитан сборной Польши пообещал взять сине-желтый флаг страны на чемпионат мира в ноябре.

Левандовски впервые продемонстрировал свое несогласие с российским военным вторжением в Украину через несколько дней после начала российского военного вторжения в Украину в феврале. Он призвал Польшу бойкотировать противостояние с Россией в отборочных матчах чемпионата мира. Двукратный игрок года по версии ФИФА получил свой подарок от украинской звезды Андрея Шевченко на Национальном стадионе Польши в Варшаве. «Спасибо, Андрей. Было приятно познакомиться!» Об этом Левандовски написал в своем Instagram-аккаунте. «Для меня будет честью привезти эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионат мира».

Публичная позиция нападающего помогла Польше не сразиться с Россией в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира, запланированного на 24 марта в Варшаве. Левандовски сказал тогда, за два дня до того, как Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) запретили России. Команды с международных соревнований – практически выбивание России из чемпионата мира.

После того, как Польша прошла квалификацию на чемпионат мира в Катаре, Украина проиграла Уэльсу в финале, который был отложен до июня, чтобы помочь команде подготовиться к войне, которая остановила отечественный футбол. Польша сыграет в группе C с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией на турнире, который пройдет с 20 ноября по декабрь.

Благодаря футбольным связям между Польшей и Украиной, которые совместно принимали Евро-2012, украинские сборные и клубные команды в этом сезоне проводили «домашние» матчи международных соревнований на польских стадионах. На следующей неделе Украина завершит свою программу Лиги наций УЕФА в Польше и примет Шотландию в Кракове.

Шевченко, выигравший «Золотой мяч» 2004 года, когда он был лучшим нападающим «Милана», тренировал украинскую команду, когда они вышли в четвертьфинал Евро-2020 в прошлом году.