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Поляризующий «шахматист» Медведев таит в себе темную сторону

29 января, 2022
Boleslava Sokolova

Для человека, о котором чаще всего говорят, что он играет в теннис, как в шахматы, Даниил Медведев с большим трудом попал в воскресный финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Причудливый русский номер два в мире поляризовал толпу, был доведен до грани, пережил матч-пойнт, устроил потрясающие камбэки, имел яростное столкновение с судьей на стуле, и все же он в своем четвертом финале Большого шлема.

Никогда не боясь высказывать свое мнение или выражать свое разочарование, 25-летний Медведев приближается к первой ракетке мира Новака Джоковича и оказывает влияние на мировой теннис.

Он делает это в своем неповторимом стиле. В высшей степени уверен в своих силах, прямолинеен, разыгрывает нестандартный бросок в критические моменты матча, но никогда не скучает, всегда непредсказуем.

Медведев быстро приближается к тому, чтобы стать величайшим игроком России среди мужчин.

Если он победит титана турниров Большого шлема Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии, он выиграет два крупных турнира и сравняется с теннисной элитой своей страны Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным.

Его неуклюжий, эластичный бросок делает его хитрым противником, с надежным двуручным ударом слева и нетрадиционным подходом к построению очков.

Чемпион Большого шлема и аналитик Матс Виландер описывает Медведева как «шахматиста на теннисном корте».

«Он шахматист. Он наносит удар, который считает правильным в данный момент, а не из-за того, где счет. Он просто очень хороший тактик на корте», — сказал Вилландер.

Медведев — интеллектуальный персонаж. В школе он преуспевал в физике и математике, рано окончил школу и поступил в университет в своей родной Москве, чтобы изучать прикладную экономику и торговлю.

Он заставляет соперников гадать своими плоскими и низкими ударами с земли, меняя темп и углы, смешивая непробиваемую защиту с оппортунистическим нападением.

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— Темная сторона —

Но с пакетом приходит и темная сторона Медведева.

Его душераздирающая тирада в адрес судьи на вышке Жауме Кампистола во время его полуфинала с морозным соперником Стефаносом Циципасом была поразительной.

Кэмпистол вручил ему нарушение кодекса за «видимую непристойность», что спровоцировало Медведева при смене.

В необыкновенном срыве Медведев закричал: «Братан, ты с ума сошел?»

«За что? А его (Циципас) отец может говорить по любому поводу?»

Он стал более взволнованным, повторяя себя снова и снова.

Затем последовало ошеломляющее: «Ответь на мой вопрос. Боже мой, ты такой плохой, чувак. Как ты можешь быть таким плохим в полуфинале турнира Большого шлема? Посмотри на меня, я с тобой разговариваю. его (а) тренирует (нарушение), потому что его отец говорит по каждому пункту».

Когда Медведев встал со стула, чтобы вернуться на корт, он предупредил Кэмпистола: «Если ты этого не сделаешь (сделай ему тренерское предупреждение)… ты — как бы это сказать — маленькая кошка».

Он был оштрафован Ten в Австралии на 12 000 долларов за взрыв.

Позже Медведев сказал, что сожалеет о кризисе.

«Я все время сожалею об этом, потому что не думаю, что это хорошо. Я знаю, что каждый судья старается сделать все возможное».

Медведев, пытаясь объяснить, почему он так нервничает на корте, добавил: «Я могу очень сильно расчувствоваться. Я работаю над этим.

«Думаю, если мы оглянемся на себя пять лет назад, когда я начал играть, ко мне было меньше внимания, но я был просто безумно сумасшедшим».

У него врожденная способность заводить как противников, так и зрителей своим подходом «не брать пленных».

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Так что на Открытом чемпионате Австралии Медведеву предоставляется еще одна возможность повлиять на мужскую игру.

«Это было определенно эмоционально. Это был отличный заезд, и я счастлив, что у меня есть шанс завоевать титул в воскресенье».

рсм/дч

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