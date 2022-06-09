Поля Брукингского института ушли в отставку на фоне федерального расследования

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Brookings Institution, престижная исследовательская фирма в столице, в среду отправила своего президента, генерала морской пехоты в отставке Джона Р. Аллена, в административный отпуск на фоне федерального расследования, в течение многих лет изучающего его деятельность от имени правительства Катара. Аллен, который когда-то был старшим военачальником, командовавшим всеми боевыми силами США в Афганистане, подозревается в тайном давлении на администрацию Трампа с целью смягчить ее критику в адрес богатой нефтью страны в напряженный период 2017 года, когда Саудовская Аравия и другие арабские государства Персидского залива навязанная беспощадность. Согласно судебным протоколам, экономические меры против правительства Катара в связи с его обвинениями в поддержке исламских экстремистов. Федеральные прокуроры также утверждали, что Аллен пытался помешать расследованию, пытаясь скрыть доказательства и лгать властям, как показывают эти документы.

Аллен встречался с высокопоставленными катарскими лидерами в 2017 году, до своего назначения президентом Института Брукингса. В то время он был там старшим научным сотрудником на полставки и, по данным правоохранительных органов, использовал свою электронную почту Института Брукингса для связи с официальными лицами в администрации Трампа, включая тогдашнего советника Белого дома по национальной безопасности, генерал-лейтенанта HR Макмастера. . .

Сообщая сотрудникам о своем решении предоставить Аллену административный отпуск, два члена попечительского совета института, Гленн Хатчинс и Сьюзан Нора Джонсон, написали в электронном письме: «Мы хотим заверить вас, что Институт Брукингса не является предметом этого расследования. В Brookings действуют строгие правила, препятствующие тому, чтобы доноры руководили исследовательской деятельностью.

Правительство Катара когда-то было одним из самых важных финансовых спонсоров Института Брукингса. Ассошиэйтед Пресс, который на этой неделе раскрыл содержание 77-страничного ордера на обыск с подробным описанием обвинений ФБР. Брукингс сказал, что группа больше не получает финансирования от правительства Катара, хотя в 2013 году страна согласилась пожертвовать институту около 15 миллионов долларов. READ 23:00 Киев. Вот последние события российского вторжения в Украину

Бо Филлипс, представитель Аллена, выступил с заявлением в среду вечером, назвав отчет правоохранительных органов, указанный в запросе ордера на обыск, «фактически неточным, неполным и вводящим в заблуждение».

«Генерал Аллен никогда не делал ничего ненадлежащего или незаконного, никогда не выступал в качестве агента Катара или какого-либо иностранного правительства или принципала и никогда не препятствовал правосудию», — говорится в заявлении. «За десятилетия государственной службы в боевых действиях и дипломатии генерал Аллен заработал беспрецедентную и замечательную репутацию человека чести и честности. Мы с нетерпением ждем возможности исправить ложь о генерале Аллене, которая была неправильно разглашена в этом вопросе».

AP сообщает, что запрос ордера на обыск, датированный 15 апреля и испрашивающий разрешение суда на обыск цифровых сообщений отставного генерала, был обнародован по ошибке. Ричард Дж. Олсон, бывший посол в Объединенных Арабских Эмиратах, говорит: Он признал себя виновным на прошлой неделе Что касается тайной кампании по лоббированию, политический донор Имад аль-Зубайри привлек отставного генерала к схеме по улучшению имиджа Катара во время войны. дипломатический кризис.

ФБР утверждало, что во время интервью властям в 2020 году Аллен представил «ложную версию событий», заявив, что помогал создать военный консультативный совет. Сотрудники правоохранительных органов также подтвердили, что Аллен не передавал соответствующие электронные письма, как показывает запрос ордера на обыск.

Законодательство США требует, чтобы те, кто лоббирует интересы других правительств, были зарегистрированы в Министерстве юстиции.

Запрос ордера на обыск включает в себя текст электронного письма, которое Аллен отправил Макмастеру с просьбой к администрации сделать заявление, призывающее страны Персидского залива прекратить блокаду жизненно важных транзитных путей и «действовать сдержанно». READ Боевики на мотоциклах убили не менее 58 человек в Нигере

«То, что они просят, — это последующая ссылка на регион от WH или DOS для простого заявления из Соединенных Штатов», — написал Аллен о катарцах, имея в виду Белый дом или Государственный департамент, как показывают документы. Тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон быстро выступил с заявлением, призвав к «спокойному и вдумчивому диалогу».

Это было отражением заявлений, сделанных президентом Дональдом Трампом несколько дней назад. В том числе обвинения в терроризме, финансируемом Катаром..

Зубаиры, Он был осужден в прошлом году 12 лет тюремного заключения после признания себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях в финансировании избирательной кампании и обвинениях, которые он не зарегистрировал в качестве иностранного агента, согласился выплатить Аллену гонорар в размере 20 000 долларов США за посещение Катара и оплату проезда первым классом в Катар и из Дохи, судебные документы. говорят, но следователи говорят, что не нашли доказательств того, что Аллен получил гонорар спикера.