Пол Макдугалл: иллюстрации Джоша Силберта в Sydney Post Record посвящены спорту и политике | Местный образ жизни | Стили жизни

Золотой век газетных спортивных карикатур пришелся на 1930-1960-е годы. Спортивные аниме содержали в основном визуальные и письменные элементы. Карикатурист был обозревателем и художником-карикатуристом. На пятой части страницы спортивная анимация может передать конкретную ситуацию или резюмировать весь командный сезон таким образом, что фотография или обычный текст не позволяют.

В 1946 году 32-летний Джош Силберт откликнулся на рекламу карикатуриста в Sydney Post Record. Он сел на поезд из Торонто, прошел собеседование и получил работу за 75 долларов в неделю.

Еврейские родители Зильберта иммигрировали в Манитобу в начале двадцатого века, спасаясь от русских погромов. В конце концов они поселились в Виннипеге, где его отец работал изготовителем сбруи. В 1928 году Джош бросил школу в восьмом классе, чтобы помочь семье во время депрессии.

В 1932-1933 годах он посещал художественные курсы в вечерней школе Виннипегского художественного колледжа, директором которой был Л.Л. Фитцджеральд из Группы семи. Он также прошел репортажный курс карикатуры в чикагской фирме.

Хоккейная политика. Сиднейский почтовый регистр, 1946 г. с разрешения https://joshsilburt.com

Силбурт решил присоединиться к своему брату в Торонто, который занимался рисованием мультфильмов. Там он подружился с Сэмом Карром, важным членом Канадской коммунистической партии, и начал рисовать независимые карикатуры для газеты коммунистической партии Clarion.

В 1936 году Зильберт получил свою первую постоянную работу в компании Saint Catherine’s Standard. Он писал в основном отечественные рассказы, но в действительности его интересовали международные дела, и к тому времени он был твердо привержен коммунистической идеологии. К 1938 году он рисовал карикатуры на антифашистскую основу. Он понял, что спорт выходит за рамки политики, и начал рисовать спортивные карикатуры.

С 1939 по 1945 год Силберт управлял Seven Oaks Farm, компанией, которая продавала семена, цыплят и яйца за пределами Торонто, и провел время в армии в Кэмп-Борден, а также работал над рисунком для Hamilton Spectator Farm. Его коммунистические тенденции и еврейская раса были против него, и к 1946 году он и его жена Бет переехали в Сидней.

Чтобы избежать скрытого расизма в Сиднее, Силберт сказал потенциальным новым работодателям, что он христианин. Но его жена-еврейка Бет незаметно была интегрирована в еврейскую жизнь Сиднея.

Силбурт освещал местную политику, муниципальные вопросы, национальные и международные дела, а также местные и национальные виды спорта. Его карикатуры на спортивных деятелей и местных политиков часто представляли как наглядную биографию жизни человека.

Джордж Льюис, наездник сбруи. Сиднейский почтовый регистр, 1947 год.

В 1947 году геополитическая напряженность в отношениях с Россией бушевала на международной арене, и в Кейп-Бретоне были сильные волнения рабочих. Забастовка сталеваров недавно закончилась, но забастовка горняков уже не за горами.

Объединенные горняки Америки, которые представляли 26-й округ Кейп-Бретона, были в союзе с Федерацией кооперативов Содружества, возглавляемой Джоном Л. Льюисом. Сильбурту Льюису было все равно, потому что он видел в нем агитатора и изображал его таковым.

Из математической карикатуры, которую Силбурт сделал для Post Record, он четко знал, что происходит в сообществе. Он занимался всем, от бокса до бейсбола, баскетбола, боулинга и хоккея, и кончая гонками. Прокомментировал игроков, тренеров, менеджеров, владельцев, команды и лиги.

Математическая карикатура Сильберта часто почиталась в его отношениях с человеком или предметом. Внутренних политиков часто изображали как профессию жизни, в то время как политические дебаты и внутренние проблемы часто искажали, как и текущие события на международной арене.

Джош и Пит Силберт. Нарисовано художником. 1963. Предоставлено “Красочной жизнью” Алана Силберта.

В 1947 году Тим Бак посетил Сидней во время забастовки шахтеров. Бак был откровенным лидером Канадской прогрессивной рабочей (коммунистической) партии. Силберт и его жена пригласили его на обед, и как только Post Record узнала об этом, они выгнали его. С началом холодной войны Post Record, похоже, не хотела грузовик с коммунистами, сочувствовавшими ему.

Последняя карикатура Силбурта была сделана 18 апреля 1947 года. Он нарисовал более 1000 карикатур для газеты. Он вернулся в Торонто, где вернулся к работе и уже много лет ничего не рисовал. После рождения третьего из четырех его детей жена призвала его вернуться в искусство.

Силбурт полностью посвятил себя пейзажной живописи, отказался от коммунизма и завершил более 1000 картин в стиле Большой Семерки; Их можно найти в домах, офисах и выставочных залах по всей стране. Сегодня они продают его на аукционе за сотни тысяч долларов.

Пол Макдугалл – писатель по рождению и старший преподаватель медицинских наук в Кейптаунском университете.

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