Пол Маккартни машет украинским флагом во время своего мирового турне на фоне продолжающегося российского вторжения.

Вторжение России в Украину идет уже 65-й день, и Владимир Путин предупредил страны, чтобы они не вмешивались в действия Москвы в столице. Многие артисты и актеры индустрии развлечений выступили против сложившейся ситуации и продемонстрировали свою солидарность с Украиной. Пол Маккартни недавно начал свое мировое турне 2022 года, размахивая украинским флагом, и пользователи сети опасались его действий.

Пол Маккартни машет украинским флагом на гала-концерте World Tour 2022

Певец, который также является участником знаменитой группы «Битлз», начал свое мировое турне в Спокане, штат Вашингтон, 28 апреля 2022 года. Он вышел на сцену на концерте и исполнил двух с половиной часовую группу для фанатов, собрал и записал несколько хитов для своей группы. Согласно отчету не зависит отПопулярный певец во время выступления достал украинский флаг и размахивал им, выражая солидарность с украинцами в условиях продолжающейся войны. Несколько фотографий выступления певца появились в сети после того, как он открыл свой тур 28 апреля.

В 2008 году певец «Битлз» отправился в Украину и выступил на Майдане Независимости в Киеве. Несколько фотографий с его выступления в 2008 году начали гастролировать, когда началось вторжение России в Украину. Пользователи сети утверждали, что художник проявляет солидарность с государством, но несколько фактчекеров утверждали, что фотографии, появившиеся в сети, на самом деле были сделаны во время его визита в страну в 2008 году, а не недавно.

Пол Маккартни также зашел в Твиттер и вспомнил, как играл за народ Украины, поделившись фотографией, сделанной там. Он поделился фотографией 1 марта 2022 года, после вторжения российских войск, и его видели размахивающим флагом страны на сцене. Он заявил, что думает обо всех, кто находится в Украине в эти «трудные времена», и передает им свою «любовь и поддержку». «Мы помним, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году и думали о них в эти трудные времена. Мы посылаем им нашу любовь и поддержку», — написал он в Твиттере.

Фото: Instagram/@paulmccartney