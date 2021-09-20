Бывший управляющий роскошным отелем, изображенный в роли героя голливудского фильма 1994 года о геноциде в Руанде, был осужден за участие в группе, ответственной за террористические атаки.

67-летний Пол Русабагина был арестован в прошлом году по прибытии из Дубая после того, что он назвал похищением руандийских властей.

Актер Дон Чидл изобразил его звездой фильма 2004 года «Отель Руанда» и стал известным критиком президента Поля Кагаме.

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Американский актер Дон Чидл сыграл Россабагину в номинированном на “Оскар” отеле “Руанда”.



Он не явился в суд, чтобы заслушать приговор, поскольку с марта бойкотировал судебные процессы, а его семья во всем мире проводила кампанию за его освобождение и обвиняла правительство Руанды в пытках за его анти-Кагаме взгляды.

Его дочь Анез Канимба сказала Sky News: «Мы ожидали этого, потому что власти Руанды за последний год пошли на многое, чтобы отобрать все его права, все его права на защиту, и поэтому они действительно устроили суд. трюк на кортах кенгуру.

«И мы знали, что это будет обвинительный приговор. Итак, теперь вы знаете, что нам нужно сделать, это найти способ освободить его и вытащить оттуда».

Рсабагина отверг все предъявленные ему обвинения, в то время как его сторонники назвали это свидетельством жестокого обращения режима Кагаме с противниками.

Он был осужден за создание незаконного вооруженного формирования и принадлежность к террористической организации.

Приговор был вынесен более чем через год после его исчезновения во время визита в Дубай, а затем явился через несколько дней. Руанда В наручниках, обвиняется в поддержке военного крыла оппозиционной политической платформы Руандийского движения за демократические перемены.

Группа взяла на себя определенную ответственность за нападения в 2018 и 2019 годах на юге страны, в результате которых были убиты девять руандийцев.

Руспагина заявляет о своей невиновности, а его семья утверждает, что он был похищен и вывезен в Руанду против его воли.

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Русесабагина была награждена Президентской медалью свободы Джорджем Бушем в 2005 году.



Но суд постановил, что его не похитили, когда его обманом заставили сесть на чартерный самолет.

Репортер Sky Africa Джон Спаркс сказал: «Когда она жила в изгнании, бывшую хозяйку отеля заманили в частный самолет, который, как предполагается, направлялся в Бурунди в августе 2020 года. Вместо этого самолет был доставлен в столицу Руанды, где она была арестована и обвинена в 9. Преступления, связанные с терроризмом.

Власти Руанды обвинили его в поддержке Фронта национального освобождения, повстанческой группировки, которую обвиняют в серии смертоносных нападений с применением огнестрельного оружия и гранат, а также поджогов в 2018 и 2019 годах.

Роспагина отрицает свою причастность к терактам, но была ключевым членом оппозиционной коалиции, связанной с FLN, и была замечена в видео 2018 года, когда заявляла о поддержке боевиков.

Гражданин Бельгии и резидент США, получивший Президентскую медаль свободы, заявил, что его арест был произведен в ответ на его давнюю критику президента Руанды в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Судья Беатрис Мукаморенци сказала о 20 обвиняемых, включая Роспагину: «Им должно быть предъявлено обвинение в принадлежности к этой террористической группировке – MRCD-FLN.

«Они нападали на людей в их домах или даже в их машинах на дороге в пути».

Прокуратура потребовала пожизненного заключения по девяти обвинениям, включая терроризм, поджог, захват заложников и формирование вооруженной группы повстанцев.

Россабгина стал всемирной знаменитостью после фильма, в котором он изображал, рискуя своей жизнью, чтобы разместить сотни людей в качестве босса роскошного отеля в столице Руанды Кигали. Когда толпы, вооруженные мачете, собрались у ворот Hôtel de Mille Colin, владелец отеля отвлекал зачинщиков предложениями пива и умолял знакомых дать еду, чтобы накормить своих гостей.

В фильме рассказывается о 100-дневном геноциде, когда этнические экстремисты хуту убили более 800 000 человек, в основном из меньшинства тутси.

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Россабгина сопровождает в наручниках в Кигали в сентябре 2020 года.



Чидл был номинирован на премию Оскар за роль в фильме, который был признан Американским институтом кино одним из самых вдохновляющих фильмов всех времен.

Суд над Россабгиной начался в феврале, через шесть месяцев после того, как он прибыл в Кигали следующим рейсом из Дубая.

В то время Хьюман Райтс Вотч заявила, что его задержание равносильно насильственному исчезновению, которое она охарактеризовала как серьезное нарушение международного права.

Г-жа Канимба сказала Sky News: «Если несправедливость возникла в одном месте, она может произойти и в другом, и именно поэтому международному сообществу необходимо подняться. Мы видели это в России, мы видели это в Беларуси и не хотим этого. увидеть это и в любой другой стране ».

В декабре прошлого года 36 сенаторов США написали Кагаме, призывая его освободить Россабагину.