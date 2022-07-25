Пол Сорвино, лидер умеренных банд, умер в возрасте 83 лет

Г-н Сорвино был номинирован на премию Тони за лучшую мужскую роль в спектакле и повторил роль в спектакле. фильм 1982 года Приспособление.

Влиятельный актер, наиболее известный по роли гангстера Поли Цицерона в «Славных парнях», умер в возрасте 83 лет.

Пол Энтони Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине и был младшим из трех сыновей Фортунато Сорвино, более известного как Форд, и Мариэтты (Ренци) Сорвино, домохозяйки и преподавателя игры на фортепиано. Г-н Сорвино Старший, мастер швейной фабрики, родился в Неаполе, Италия, и вместе с родителями иммигрировал в Нью-Йорк в 1907 году.

Пол вырос в районе Бенсонхерст в Бруклине и учился в средней школе Лафайет. Его первоначальной карьерной мечтой было петь — Он любил итало-американскую значимость и актера. Марио Ланца — Он начал брать уроки вокала, когда ему было 8 лет или около того.

В конце 1950-х он начал выступать на курортах Catskills и благотворительных мероприятиях. В 1963 году он был награжден Картой актерского капитала как член хора в фильмах «Южная часть Тихого океана» и «Студент-принц» в театре Вестбери на Лонг-Айленде. В том же году он начал изучать драму в Американская академия музыки и драмы в Нью-Йорке.

Актерская работа была вне досягаемости. Дебют г-на Сорвино на Бродвее в припеве мюзикла Bajor (1964) длился почти семь месяцев, но его следующее шоу, комедия «Брачный танец» (1965) с Ван Джонсоном в главной роли, завершилось на премьере.

Мистер Сорвино работал официантом и официантом, продавал автомобили, обучал детей актерскому мастерству и снимался в рекламе дезодоранта и томатного соуса. После рождения первого ребенка, Миры, он девять месяцев писал рекламные тексты, но офисная работа раздражала его.