Пол Сорвино, лидер умеренных банд, умер в возрасте 83 лет

Пол Сорвино, влиятельный актер, оперный певец и скульптор, известен своими ролями спокойных и часто нежных, но опасных мужчин в таких фильмах, как «хорошие товарищии телешоу, такие как «Закон и порядок», в понедельник. Ему было 83 года.
Его публицист Роджер Нил подтвердил смерть в клинике Майо в Джексонвилле, Флорида. Конкретной причины не было указано, но г-н Нил сказал, что г-н Сорвино «занимался проблемами со здоровьем в течение последних нескольких лет».
Мистер Сорвино является отцом Миры Сорвино, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за фильм Вуди Аллена «Могущественная Афродита» (1995). В своей приветственной речи она сказала, что ее отец «научил меня всему, что я знаю об актерском мастерстве».
«Славные парни» (1990), знаменитая эпопея Мартина Скорсезе о мафии, появилась, когда мистеру Сорвино было за пятьдесят, а его кинокарьера уже несколько десятков лет. его характер, Полли Цицероон был местным боссом мафии — вялым, тихим и холодным.
«Возможно, Полли двигался медленно, — говорит Генри Хилл, которого в фильме играет Рэй Лиотта, падчерица его соседки, — но это было только потому, что ему не нужно было ни для кого двигаться». (Г-н Лиотта умер в мае 67 г.)
Мистер Сорвино чуть не ушел из роли, потому что он не мог полностью эмоционально войти в контакт, сказал комик Джон Стюарт, который взял интервью у группы выпускников Goodfellas в 2015 Кинофестиваль Трайбека. Когда вы «находите костяк» персонажа, сказал г-н Сорвино, «он принимает все решения за вас».
Он помнит, что это был всего один день, когда он поправлял галстук, посмотрел в зеркало и что-то увидел в его глазах. Когда он увидел то, что он назвал «убийственным взглядом Полли», г-н Сорвино сказал The Lowcountry Weekly, изданию из Южной Каролины, в 2019 году: «В тот момент я понял, что принял внутреннего босса мафии».
Он оставил свой след на сцене совершенно другим, но, возможно, бездушным персонажем вВ этом сезоне чемпионат(1972), трагикомедия Джейсона Миллера, получившая Пулитцеровскую премию, о душераздирающем воссоединении школьных баскетболистов, дни славы которых миновали десятилетия. В оригинальной бродвейской постановке мистер Сорвино сыграл Фила Романо, миллионера из маленького городка. горнодобывающей отрасли, у него роман с женой мэра.
Г-н Сорвино был номинирован на премию Тони за лучшую мужскую роль в спектакле и повторил роль в спектакле. фильм 1982 года Приспособление.
Пол Сорвино (1939-2022)
Влиятельный актер, наиболее известный по роли гангстера Поли Цицерона в «Славных парнях», умер в возрасте 83 лет.
Пол Энтони Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине и был младшим из трех сыновей Фортунато Сорвино, более известного как Форд, и Мариэтты (Ренци) Сорвино, домохозяйки и преподавателя игры на фортепиано. Г-н Сорвино Старший, мастер швейной фабрики, родился в Неаполе, Италия, и вместе с родителями иммигрировал в Нью-Йорк в 1907 году.
Пол вырос в районе Бенсонхерст в Бруклине и учился в средней школе Лафайет. Его первоначальной карьерной мечтой было петь — Он любил итало-американскую значимость и актера. Марио Ланца — Он начал брать уроки вокала, когда ему было 8 лет или около того.
В конце 1950-х он начал выступать на курортах Catskills и благотворительных мероприятиях. В 1963 году он был награжден Картой актерского капитала как член хора в фильмах «Южная часть Тихого океана» и «Студент-принц» в театре Вестбери на Лонг-Айленде. В том же году он начал изучать драму в Американская академия музыки и драмы в Нью-Йорке.
Актерская работа была вне досягаемости. Дебют г-на Сорвино на Бродвее в припеве мюзикла Bajor (1964) длился почти семь месяцев, но его следующее шоу, комедия «Брачный танец» (1965) с Ван Джонсоном в главной роли, завершилось на премьере.
Мистер Сорвино работал официантом и официантом, продавал автомобили, обучал детей актерскому мастерству и снимался в рекламе дезодоранта и томатного соуса. После рождения первого ребенка, Миры, он девять месяцев писал рекламные тексты, но офисная работа раздражала его.
Он сказал New York Times в 1972 году: «Большую часть времени я был просто еще одним безработным актером, которого нельзя было поймать». Я его не знаю».
Затем его удача изменилась. Его фильм дебютировал в «Где Буба?(1970), черная комедия, поставленная Карлом Райнером, в небольшой роли домовладельца на пенсии. Затем последовал «Этот сезон чемпионатов», начавшийся внебродвейской постановкой в Общественном театре.
Роль в кино, которая поначалу привлекла большое внимание, была ролью разгневанного итальянского отца Джозефа Болоньи в «представлены друг другу(1971) Мистер Сорвино, который моложе его примерно на пять лет, для этой роли использовал стареющий грим.
Затем он появился как житель Нью-Йорка, которого ограбила проститутка. В «Панике в Нидл-парке» (1972) он не сразу стал жертвой стереотипа о полиции и гангстерах. В 1973 г. друг Джорджа Сигала был продюсером фильма «Прикосновение к классу» и таинственным правительственным агентом в «Дне дельфина».
Позже мистер Сорвино сыграл в комедии эгоистичного, жадного до денег евангелиста с южным акцентом.О Господи!(1977) и Сам Бог в «Карнавале дьявола» (2012) и его продолжении 2015. Он был реальным репортером, который любил балерину в «Медленный танец в большом городе(1978 г.) В фильме «Красные» (1981 г.) он был ярым американо-российским коммунистическим лидером до большевистской революции.
Это был госсекретарь Генри Киссинджер с немецким акцентом в фильме Оливера Стоуна «Никсон» (1995). Он сыграл Фульхенсио Капулетти, энергичного отца Джульетты со старой обидой, в фильме База Лурмана «Ромео + Джульетта» (1996).
Но за полувековую экранную карьеру персонажи г-на Совино часто оказывались по ту сторону закона. Он сыграл, среди прочих, Хаби де Коко («Братья по крови«1978»), Липс Мэнлис («Дик Трейси», 1980), Большой Майк Цицерон («Как это мило», 2013), Джимми Скамбино («Сицилийский вампир», 2015) и Жирный Тони Салерно («Убить ирландца2011).
И как минимум в 20 ролях он играл сотрудников правоохранительных органов с такими титулами, как детектив, капитан или командир. В течение одного сезона (1991–1992) он был сержантом. Фил Черрета в сериале NBC «Закон и порядок», но график съемок показался ему очень напряженным — и тяжелым для его голоса.
Г-н Сорвино продолжал профессионально петь, дебютировав в городской опере Фрэнка Лоузера. «Самый счастливый парень» 2006 года.
Его личная жизнь иногда укрепляла его сильный имидж. Совсем недавно, в 2018 году, когда киномагнат Харви Вайнштейн предстал перед судом за преступные действия сексуального характера — и Мира Сорвино обвинила его в домогательствах — Сорвино предсказал, что мистер Вайнштейн умрет в тюрьме. «Потому что, если нет, он должен встретиться со мной, и я убью [expletive deleted] — Просто по-настоящему», — сказал г-н Сорвино в широко видеоинтервью.
Четыре месяца спустя г-н Вайнштейн был Его приговорили к 23 годам лишения свободы в тюрьме.
Последние роли мистера Сорвино на экране были в 2019 году. Он сыграл коррумпированного сенатора в шпионской комедии «Добро пожаловать в Акапулько» и криминального авторитета Фрэнка Костелло в сериале Epix «Крестный отец Гарлема».
Он женился на актрисе Лорен Дэвис в 1966 году, и до развода в 1988 году у них было трое детей. Второй женой г-на Сорвино с 1991 года до их развода в 1996 году была Ванесса Арико, агент по недвижимости. он Замужем за Ди Ди Пинкиреспубликанский политтехнолог, в 2014 г.
Г-н Сорвино начал делать бронзовые скульптуры в 1970-х годах и считал свои неработающие работы особенно удовлетворительными. «Вот почему я предпочитаю, чтобы никто не говорил вам, как что-то закончить», — сказал он The Sun-Sentinel, флоридской газете, в 2005 году.
Он сказал: «Играть на сцене — это как лепить». «Играть в кино — все равно, что быть помощником скульптора».
У мистера Сорвино осталась жена Де Ди Сорвино; трое детей, Мира, Аманда и Майкл; и пятеро внуков.
Джонни Диас Участие в подготовке отчетов.
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