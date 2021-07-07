Пол Уилан возвращается в российский трудовой лагерь после того, как его отправили в медицинское учреждение

Во время работы в учреждении Пол Уилан не смог связаться со своей семьей, сообщил Дэвид Уилан в электронном письме журналистам.

По словам Дэвида, Пол Уилан не лечился в течение двух недель, чтобы остаться там, а после рентгена грудной клетки и локтя ему «больше не лечили».

«Пол вернулся в то же положение, в котором он был, когда вернулся в свой трудовой лагерь, – сказал Дэвид.

Пол Уилан сказал CNN в телефонном звонке в начале июня, что у него был продолжительный кашель и бурсит в предплечье из-за заводской работы в лагере, добавив, что «здесь очень трудно получить медицинскую помощь».

По возвращении в исправительно-трудовой лагерь в Мордовии ИК-17 – примерно в восьми часах езды от Москвы – Полу Уилану разрешили позвонить своим родителям. «Судя по всему, надзиратель ИК-17 аннулировал телефонный счет Пола, чтобы он не мог позвонить, когда его не было», – сказал Дэвид Уилан, но «одно из возможных объяснений состоит в том, что Пол был переведен из ИК-17 и оставлен с двумя, чтобы держать его в доме. лед. «Нам нужно выходить на связь больше недели». «Дело не в том, что он планировал больше аудиоотчетов, но это заставило Пола замолчать после встречи между президентом Байденом и президентом Путиным», – сказал он. «В противном случае они мало что понимают в нехватке медицинских учреждений и длительном пребывании». CNN обратился за комментарием в Федеральную службу исполнения наказаний России. Бывший морской пехотинец США был задержан в Москве в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Президент США Джо Байден сказал, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, чтобы обсудить дела Пола Уилана и Тревора Рида, двух других американцев, задержанных в России. Выступая на пресс-конференции в среду после саммита в Женеве, Байден сказал: «Я поднимаю вопрос о двух американских гражданах, Поле Уилане и Треворе Риде, которые были незаконно заключены в тюрьму. READ Индюк. Ограничения США на закупку С-400 «Приехали семьи задержанных американцев, и мы обсудили их. Мы будем следить за этим обсуждением. Я не собираюсь отказываться от него», – добавил он. Обе семьи похвалили Байдена за то, что он сказал об этом имени. После саммита через несколько месяцев Соединенные Штаты и Россия отправили своих послов на свои должности. Джон Салливан, посол США в России, вернулся в Москву в конце июня – его приветствовали Уиланы. «Мы рады, что посол Салливан вернулся в Москву и немедленно вступил в контакт с представителями министерства иностранных дел», – заявил в понедельник Дэвид Уилан. «Это те самые разнообразные обсуждения и взаимодействия, которые мы ожидаем после саммита». «В следующий раз, когда Пол покинет ИК-17, он вернется домой», – сказал он.

Анна Чернова из CNN внесла свой вклад в репортаж.