Пол Уилан: Его брат говорит, что задержанный в России американец не смог добраться до посольства США из-за плохого состояния здоровья

«Пол смог поговорить с нашими родителями по телефону», – говорится в заявлении Дэвида Уилана. «Пол плохо себя чувствует – у него температура 102F, и заключенные принимают любые дополнительные лекарства, которые могут покинуть. Пол сказал, что получает антибиотики, но если у него вирус простуды, который, по его мнению, у него есть, непонятно, почему тюрьма медицинский персонал пропишет им это ».

«Он продолжает бороться с тем, чтобы позвонить в посольство США, потому что тюремный надзиратель не принимает телефонный номер, по которому он пытался позвонить. Похоже, что цель состоит в том, чтобы максимально затруднить дипломатическую поддержку Пола», – сказал он.

Федеральная благотворительная служба заявила, что обратилась за помощью в медицинскую часть мордовской колонии, где содержался Уилан, но сообщила, что у него «симптомы сезонного заболевания», но его состояние «удовлетворительное».

Посольство США в Москве заявило, что ему «известно о сообщениях о том, что гражданин США Пол Уилан заболел».

«Мы поддерживаем связь с семьей Уилана и работаем над восстановлением дипломатического доступа к Полу по официальным российским каналам», – заявили в посольстве. Представитель Госдепартамента поддержал эти комментарии, сказав: «Мы обеспокоены благополучием Пола и его безопасностью. Мы продолжим говорить от имени Пола, пока российское правительство, наконец, не сделает все правильно и не отправит Пола домой к его семье в США. Состояния.” Пол Уилан был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам тюремного заключения в июне прошлого года. Уилан, также гражданин Ирландии, Великобритании и Канады, был задержан российскими властями в московской гостинице в декабре 2018 года по подозрению в причастности к разведывательной операции. Он отрицал обвинения и был осужден властями США. Во вторник официальный представитель Госдепартамента Нейт Прайс Уилан выразил обеспокоенность по поводу Тревора Рейда, другого задержанного в России американца. В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Заки призвала Россию «как можно скорее освободить Рида и Пола Уилана». «Осуществление этого путем расширения нового старта … докажет, что Россия готова перейти от сложных вопросов к двусторонним отношениям», – сказал он. На вопрос о том, ожидаются ли санкции или последствия, Заки попросил более широкий обзор российской администрации. READ Google не работает во всем мире на 90 минут «После того, как этот обзор закончится, нам нужно будет больше сказать о том, как продвигается наша политика», – сказал он. Уиланс и Ридс посетили во вторник телеконференцию госсекретаря Тони Блинкона с семьями заложников и задержанных США и получили высокую оценку за жест посла США. Паула Рид, мать Тревора, сказала после звонка: «Это заставило (ее) сердце запеть. «Я чувствовала, как будто с моих плеч свалилась целая тяжесть, я слышала, я чувствовала, что мне не все равно. Это было так замечательно, – сказала Паула Рид. «Я плакал, когда мы вышли; это было так эмоционально». «Говорить о заботе – это одно, а действовать – другое. Созыв этой конференции с семьями – это акт демонстрации того, что Государственный департамент прислушивается. Хорошо обсудить необходимость того, чтобы Генеральный секретарь Блинген использовал отношения – с другими агентствами США и зарубежные страны – и инструменты – чтобы найти способы обеспечить свободу членов наших семей. Поддержка заложников и санкции, такие как Закон Левинсона, были обеспечены законом, и я с нетерпением жду возможности превратить эти слова в действия, чтобы попытаться вернуть американских заложников домой , “Сказал Дэвид Уилан в среду. Элизабет Уилан сказала CNN во вторник вечером, что «было поистине невероятно быть приглашенным на несколько дней виртуального звонка на новую должность госсекретаря Блинген. Правда звонка была неожиданностью, приятным сюрпризом». Блинкен пообещал «очень четко и открыто рассказывать семьям о том, что происходит и чего не произойдет, чтобы мы понимали, где мы находимся в разных случаях».

Марии Илюшина и Мэтью Санс из Москвы приняли участие в написании репортажа.