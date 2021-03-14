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Пол Ён рассказывает о своем рассказе «Корейский человек».

14 марта, 2021
Muhammad

Понедельник: Человек из Кореи следует за Максимом, брошенным подростком, который живет в доме своего недавно умершего дяди, когда он намеревается противостоять своему отцу, который живет на острове Сахалин. «Путешествие Максима» можно считать смелым в «Путешествии героя», и, когда он путешествует по покрытым туманом пейзажам и морю, история приобретает своего рода мифологическую полоску. Не могли бы вы немного рассказать о повествовательных эффектах в игре?

Юн: Я вырос на этих рассказах о полетах! Все они хорошо известны, поэтому я бы не стал их сюда включать. Вместо этого я упомяну одного из моих любимых романистов Надима Аслама и его роман. Парк слепыхОсновное внимание уделяется Пакистану и Афганистану после 11 сентября. Это удивительно впечатляющий гобелен для книги – одна нить, которая следует за двумя братьями в очень долгом путешествии боком. Что всегда будет со мной, так это то, как повествование использует разнообразие окружающей среды – мы переходим от обширных, бесплодных к узким и клаустрофобным условиям – и видим, как это влияет на эмоциональное путешествие этих братьев.

Еще я много думал о русском фильме под названием ВозвращатьсяАвтор Андрей Звягинцев, по возвращении отца, скончавшегося много лет назад. Весь этот фильм – это настроение, тон, тишина и цветовая схема в лучшем и наиболее вдохновляющем виде, то есть все строительные блоки, о которых я много думаю при сочинении романа.

Понедельник: «Человек Кореи» исследует наследие во многих его формах: политическом, семейном и, что наиболее важно, наследие насилия. На протяжении всей истории Максим сохраняет интерес к истории своего умершего деда, который когда-то был заключен в тюрьму, где отец Максима в настоящее время работает охранником. Что Максим ищет в истории своей семьи?

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Юн: Есть еще много моей эпической и жестокой семейной истории, о которой я мало знаю. Я знаю, что умру, и очень мало знаю об этом. Одна из причин, по которой я пишу, состоит в том, чтобы представить эту линию, эту цепочку, не только историю, но буквально семью. Я думаю, что независимо от того, о ком я пишу или о чем пишу, я создаю для себя семью. Не знаю, эгоистично ли это. Как и у Максима, есть родственники, которых я никогда не встречал и никогда не встречу; Есть тети и двоюродные сестры, которых я встречал однажды, и я больше никогда не буду этого делать; Нет сомнений, что где-то есть родственники, которые не знают, что я существую. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что Максим всегда терпит это отсутствие. Я возложил на него эту ношу, несмотря на все трудности! (Прости, Максим!)

Понедельник: История написана красивой лаконичной прозой, которая хорошо передает стоицизм подростка Максима. Как естественным образом появился этот повествовательный голос?

Юн: В последнее время меня интересовало, как выразить что-то грандиозное, эпическое и громкое, но самым минимальным из возможных способов. Поэтому я думаю, что сначала напряжение прозы возникло естественно, но проблема заключалась в том, как сохранить его! Это было действительно сложно, потому что по мере того, как его окружение менялось, поскольку он продолжал встречаться с новыми людьми и возникали проблемы, мне приходилось держать эту заметку постоянно. И я хотел, чтобы он оставался устойчивым, потому что я думал, что это будет отличный способ исследовать не только его молодость, но также его страх и чувство потери – это отсутствие чувства принадлежности. Я думал, что всякий раз, когда тон в рассказе был последовательным, возможно, временами история могла сделать обратное, не обращаясь к вещам напрямую. Если бы поверхность была более устойчивой, то то, что было бы под ней, могло бы быть более бурным.

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