Помните Бастиона, чемпиона МВД из Overwatch 2? Он вернется на следующей неделе

Бастион прозвал этого робота из Монитор 2 картина : Снежная буря / Котаку

Помните Бастион? Он был персонажем атаки робота в Заметьте и смотрите и недавно вышедший бесплатный сиквел, Монитор 2. Однако, если вы играли в шутер Blizzard за последние 10 дней, вы заметите, что опасный бот отсутствует. На самом деле, Бастион был вне игры дольше, чем он был в игре на данный момент. К счастью, Blizzard сообщила, что Бастион, а также Торбьорн и недавно удаленная карта вернутся в игру 25 октября, после чего они будут вне игры в два раза дольше, чем в ней.

Монитор 2 У него не было хорошего старта. Геройский шутер выходит на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch и ПК 4 октября. И почти сразу у меня возникли проблемы с сервером из-за DDoS-атак. Затем были проблемы с требованиями к мобильному телефону, проблемы с приглашением друзей в вашу группу, длительные остановки и многое другое. Это был большой беспорядок!

Затем 10 окт.После того, как игроки обнаружили некоторые плохие уловки, которые позволяли неограниченные и складывающиеся способности, Бастион был полностью удален из игры. Гном-воин и любитель башен Торбьорн также был удален, но только из соревновательной игры. В то время Blizzard заявила, что персонажи «ненадолго отправились» обратно в гараж для ремонта. 10 дней спустя… они еще не вернулись. Но по крайней мере мы знаем, когда они вернутся. Игрокам придется ждать еще пять дней, чтобы увидеть возвращение Бастиона и Торбьорна. 25 октября. Конечно, удаление персонажей из игр с живыми сервисами не является чем-то беспрецедентным, но обычно они не происходят при запуске и обычно не длятся долго.

Вдобавок ко всему этому вчера Blizzard объявила, что теперь она удалит Карта Джанкертауна Монитор 2 из-за ошибки, которая вызвалапроблемы с исполнением платы«Во время игры сообщалось, что люди могут намеренно вызывать эти проблемы. Монитор 2 На данный момент внизу карта и два персонажа, один из них полностью исчез. Вы даже не можете играть с Бастионом в режиме обучения или против ботов. Вы даже не можете смотреть на свою косметику для робота. Как будто его никогда не существовало, без сомнения, мечта некоторых игроков.

G/O Media может получить комиссию Mixed reality

The Meta Quest Pro centers on working, creating, and collaborating in a virtual space.

Despite these issues, Blizzard says that Overwatch 2 has reached 25 million players across all platforms. It’s an impressive number, especially compared to the first game, but the sequel is also free and available on twice as many platforms from the get-go.

While players won’t be able to enjoy Bastion, Torb, or Junkertown just yet, if you log in this weekend, it’ll be the start of the Событие Double XP, на котором Blizzard приносит извинения за неудачный запуск своей игры.